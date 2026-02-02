Calcio | Legino. Fabio Tobia rompe il silenzio dopo il pari di Finale: "Come far crescere i giovani? Schierando otto ragazzi curati fin dai Pulcini" (VIDEO)

Anche a Finale il Legino ha confermato quanto di buono è riuscito a costruire da inizio stagione attorno al perimetro della Prima Squadra. Insieme ai giallorossoblu, la formazione di Fabio Tobia ha saputo infatti dare vita a una partita divertente e ben giocata, seppur priva di gol. Un bell'orgoglio per mister Tobia, pronto a rimarcare come otto dei giocatori scesi in campo al "Borel" siano frutto del vivaio, addirittura a partire dai Pulcini verdeblu.
martedì 03 febbraio
