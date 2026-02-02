Calcio | Pontelungo. La nota societaria: "Sconfitta netta e meritata contro il Ceriale, ma condanniamo nuovamente gli episodi accaduti ieri"

La nota granata
"Vittoria netta e meritata per il Ceriale, che aggredisce la partita fin dai primi minuti e supera il Pontelungo con un secco 4-0.
Il match si sblocca già al 2’, quando Mariani insacca su cross dalla destra. I padroni di casa mantengono il controllo del gioco e al 44’ raddoppiano: su un rinvio difensivo, il pallone colpisce Guardone Matteo sulla mano e l’arbitro assegna il calcio di rigore, trasformato ancora da Mariani.
Nella ripresa il Ceriale continua a spingere e al 13’ trova il 3-0 con Kacellari, bravo a raccogliere un cross dalla destra e battere il portiere, seppur in una situazione dubbia di fuorigioco. Il poker arriva poco dopo su autorete di Sardo, che nel tentativo di intercettare una palla filtrante beffa l’incolpevole Pusceddu.
Al netto del risultato sportivo negativo per la compagine granata, la società ingauna condanna ancora una volta i gravi episodi avventi durante il match di ieri, comportamenti che poco hanno a che fare con il gioco del calcio".