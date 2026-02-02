Calcio | San Filippo Neri. Anche il sindaco Tomatis ricorda il presidente Enrico: "Ha lasciato un segno importante nella vita cittadina"

Anche l'amministrazione comunale di Albenga ha voluto ricordare la figura di Piero Enrico, il presidente della San Filippo Neri scomparso nella giornata di ieri.

A esprimere il proprio sentimento di cordoglio è stato direttamente il sindaco Riccardo Tomatis:

"Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il più sincero cordoglio per la scomparsa di Piero Enrico, presidente della storica associazione San Filippo Neri.

Una figura profondamente legata alla comunità ingauna, che ha dedicato tempo, passione e impegno al mondo sportivo e sociale, lasciando un segno importante nella vita cittadina.

Alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va la vicinanza e l’abbraccio dell’intera città di Albenga in questo momento di dolore".