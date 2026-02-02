Calciomercato | Nuovo arrivo dalla Primavera del Genoa per il Ligorna, è il laterale Matteo Pallavicini

La nota biancoblu:

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la firma di Matteo Pallavicini dalla Primavera del Genoa. Il giocatore, terzino e quinto di sinistra, rinforza così la rosa di Mister Pastorino.

Classe 2007, Pallavicini ha completato il suo percorso nel Settore Giovanile tra Virtus Entella, Juventus e Genoa. Proprio con i Rossoblù ha disputato questa prima parte di stagione nel Campionato Primavera, conquistandosi così questa prima esperienza tra i “grandi” nella terza squadra di Genova.

Queste le parole di Matteo Pallavicini, nuovo giocatore del Ligorna: «Sono contento di questa nuova avventura, non vedo l'ora di iniziare. La Serie D è un campionato diverso da quello dal quale provengo ma la voglia di fare bene è tantissima. Ringrazio il Presidente, il Direttore e lo staff tecnico per questa opportunità».

La Società augura a Matteo un girone di ritorno ricco di soddisfazioni sia di squadra sia personali.