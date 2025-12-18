STADIO APERTO: APPROFONDIMENTO SUL CAMPIONATO DI SERIE D

Calcio | 18 dicembre 2025, 13:01

Calciomercato. Baia Alassio scatenata, arrivano Lufi e Castello

E' una Baia Alassio con vista playoff quella che si appresta a disputare l'ultimo match del girone di andata contro la Praese.

E per ribadire la propria volontà di disputare un campionato di buon profilo, la dirigenza giallonera ha portato a termine due colpi all'altezza delle proprie aspettative.

Nel pacchetto difensivo è in arrivo infatti Eraldo Lufi, difensore classe 1999, nella prima parte di campionato alla San Francesco Loano.

Per la mediana, invece, pronto il ritorno di Fabrizio Castello. La sua duttilità e la sua classe non potranno che essere utili a mister Sardo per la seconda parte di stagione.

Entrambe le operazioni sono in fase di definizione, a breve l'ufficialità.

Lorenzo Tortarolo

