Calciomercato. Baia Alassio scatenata, arrivano Lufi e Castello

E' una Baia Alassio con vista playoff quella che si appresta a disputare l'ultimo match del girone di andata contro la Praese.
E per ribadire la propria volontà di disputare un campionato di buon profilo, la dirigenza giallonera ha portato a termine due colpi all'altezza delle proprie aspettative.
Nel pacchetto difensivo è in arrivo infatti Eraldo Lufi, difensore classe 1999, nella prima parte di campionato alla San Francesco Loano.
Per la mediana, invece, pronto il ritorno di Fabrizio Castello. La sua duttilità e la sua classe non potranno che essere utili a mister Sardo per la seconda parte di stagione.
Entrambe le operazioni sono in fase di definizione, a breve l'ufficialità.