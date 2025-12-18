Calciomercato, Savona. Fatta per Fabbri e Iadanza, torna in biancoblu Gamba

La nota del club:
Il Savona FBC è lieto di dare il benvenuto a tre nuovi calciatori che entrano a far parte della rosa biancoblù.
Alex Fabbri, attaccante classe 1999, porta con sé esperienza e qualità maturate nei campionati professionistici, con diverse stagioni disputate tra Serie D ed Eccellenza.
Un profilo importante messo a disposizione di Mister Sarpero dal nostro DS Alessio Barone.
Bartolomeo Gamba, attaccante classe 2004, è un prodotto del settore giovanile biancoblù, cresciuto con i nostri colori fino all’esordio in Prima Squadra, ritorna al Savona dopo questo inizio di stagione con il Bragno.
Francesco Iadanza, centrocampista classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Vado e arriva al Savona dopo l’ultima esperienza con la maglia delle Albissole.
Ad Alex, Bartolomeo e Francesco va il più caloroso benvenuto nella famiglia del Savona FBC.
In bocca al lupo per questa nuova avventura in biancoblù!