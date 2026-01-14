 / Calcio

Calcio | 14 gennaio 2026, 17:40

Calcio. Buglio scuote l’Asti dopo il ko di Vado: “Nel primo tempo non eravamo leoni. Questa sconfitta è mia” (VIDEO)

Il tecnico biancorosso: “Primo tempo inaccettabile, ma la reazione in dieci deve essere il nostro punto di partenza”

L’Asti cade ancora, ma lo fa lasciando in eredità segnali contrastanti. Al “Chittolina” di Vado Ligure, domenica scorsa, i biancorossi escono sconfitti 3-2 dalla capolista, al termine di una gara che ha messo a nudo tutti i limiti di una squadra in grande difficoltà, ma anche uno spirito che nel finale ha mostrato ciò che servirà da qui alla fine per provare a restare in Serie D.

Contro il Vado di Marco Sesia – ex tecnico astigiano tra il 2023 e il 2024 – l’Asti paga a caro prezzo un primo tempo insufficiente, fatto di errori, letture sbagliate e poca ferocia agonistica. Un atteggiamento che mister Buglio non ha esitato a condannare apertamente nel post gara, assumendosi in prima persona la responsabilità del ko.

Paolo Garassino

