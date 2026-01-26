Calcio, Busalla. Il presidente Morgavi contrattacca: "Adesso basta! I nostri risultati danno fastidio a qualcuno!"

Dopo le accuse sociale di Ricardo Villar al termine di Busalla - Millesimo, non si è fatta attendere la replica della società genovese.

Il presidente Morgavi ha ribadito i meriti della squadra di mister Repetti, oltre all'assenza di cartellini rossi rimediati nel corso della stagione.

Il massimo dirigente biancoblu ha anche puntato il dito anche contro le testate giornalistiche che hanno riportato le dichiarazioni del giocatore argentino:

"La nostra società, che da oltre trent’anni calca il palcoscenico del Campionato di Eccellenza e da sempre è apprezzata per la propria serietà e sobrietà in questa stagione è stata oggetto di giudizi poco ponderati e non aderenti alla realtà dei fatti. Evidentemente diamo fastidio per i risultati fino ad oggi ottenuti giocando un calcio propositivo, frutto della qualità, del carattere e della determinazione dei nostri ragazzi.

Di questo siamo fieri!

Siamo così cattivi che nelle prime 18 giornate di campionato non abbiamo subito espulsioni durante la gara.

Evidentemente questi dettagli sfuggono anche a quelle testate giornalistiche che per raccogliere qualche “like” in più danno spazio a notizie senza riscontrarle e essere presenti agli eventi".