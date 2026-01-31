Calciomercato | La Genova Calcio si rinforza in ogni reparto: preso l'ex Albenga Mukaj, in biancorosso anche Biaggi, Sgambelluri e Pittaluga

L’ASD Genova Calcio è lieta di annunciare i tesseramenti di quattro nuovi giocatori: Luis Mukaj, Federico Biaggi, Matias Pittaluga, Diego Sgambelluri.



LUIS MUKAJ – difensore, classe 2002

Si tratta di un ritorno nella Genova Calcio, dove ha giocato per quattro stagioni nelle giovanili, prima di approdare al Genoa, dove è cresciuto fino alla Primavera.

Nonostante la giovane età vanta già 118 presenze in Serie D (Latte Dolce, Torres, Ghiviborgo, Albenga, Valenzana).

Nella prima parte di stagione ha giocato nella Valenzana.



FEDERICO BIAGGI – centrocampista, classe 2003

Mancino, cresciuto calcisticamente nel Genoa, ha militato in Serie D con Serravezza, Pistoiese, Casarano e Termoli.

Si è appena svincolato con l’articolo 117 bis dal Rivasamba.

Per la buona riuscita dell’operazione si ringrazia il responsabile Area Scouting Vincenzo Reno.



MATIAS WEN YANG PITTALUGA – centrocampista, classe 2005

Cresciuto calcisticamente all’estero, ha completato il suo percorso di crescita nella Voltrese e successivamente nell’Arenzano, società dalla quale si è svincolato nelle scorse settimane.



DIEGO SGAMBELLURI – esterno offensivo, classe 2005

Cresciuto nell’Entella e nel Sestri Levante, è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Eccellenza con il Celle Varazze nella scorsa stagione.

Nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia della Voltrese.

Per la buona riuscita dell’operazione si ringrazia il procuratore Gianluigi Marraffa.

A tutti i nuovi giocatori un grande in bocca al lupo da parte dell’ambiente biancorosso.



Il commento del ds Andrea Catania.

"Non è mai facile a gennaio, con i trasferimenti di fatto chiusi, provare ad inserire degli innesti – sottolinea il d.s. Andrea Catania –. Di fatto siamo molto soddisfatti, si tratta di quattro giocatori che, quando abbiamo saputo essersi svincolati dalle società di appartenenza, abbiamo ritenuto fossero quelli giusti per andare a rinforzare una rosa di valore ma che, numeri alla mano, ha avuto fino ad oggi qualche problema in termini di continuità.

Hanno sposato con entusiasmo il nostro progetto, e questo è fondamentale. Merito di una società seria e di un allenatore che è uno stimolo per noi tutti, giocatori compresi.

Sono quattro giocatori giovani, tutti di Genova, già con campionati importanti alle spalle anche in D, e con cui possiamo guardare al futuro. L’obiettivo immediato è quello di fare più punti possibile e allontanarci da una zona di classifica che potrebbe essere pericolosa, e programmare, lavorare, già in funzione del futuro."