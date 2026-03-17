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Altri sport | 17 marzo 2026, 18:45

Pallapugno | Si alza il sipario sulla stagione 2026: sabato 28 marzo a Imperia si assegna la Supercoppa

Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese, con in battuta i nuovi capitani Marco Battaglino e Alessio Ferro, si contenderanno il primo trofeo stagionale

Lo sferisterio di Imperia ospiterà la prossima edizione della Supercoppa

Lo sferisterio di Imperia ospiterà la prossima edizione della Supercoppa

Martedì 24 marzo, alle 18.30, si terrà la presentazione di tutti i protagonisti dei campionati di Serie ASerie B e Femminile di pallapugno. 

L’appuntamento è nel salone delle conferenze della cantina Terre del Barolo a Castiglione Falletto, guidata dal presidente Paolo Boffa. All’evento, organizzato dalla Fipap del presidente Enrico Costa, saranno presenti il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia e il patron della Siscom Renato Sevega, i quali hanno confermato il rispettivo sostegno alla Federazione italiana pallapugno per la stagione 2026.

Durante la serata sarà presentato Cà Balon, il museo e polo culturale turistico sulla pallapugno unico al mondo che consentirà al Comune di Niella Belbo e al territorio dell’Alta Langa di entrare in una rete museale internazionale.

Intanto, allo sferisterio di Imperia, fervono i preparativi per la Supercoppa che si disputerà sabato 28 marzo, alle 14.30, tra Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese che schiereranno in battuta i nuovi capitani Marco Battaglino e Alessio Ferro

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Redazione

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