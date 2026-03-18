Karate | Oltre 700 atleti ad Asti per il Trofeo Cucciolo: la Full Metal Albenga si conferma tra le migliori

Ancora risultati di rilievo per il settore karate della Full Metal Club Albenga, protagonista il 15 marzo 2026 al 14° Trofeo Cucciolo della città di Asti, manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia.

Gli allievi guidati dal maestro 7° Dan Vincenzo Tripodi si sono distinti sia nel kata (forma) sia nel kumite (combattimento), confermando ancora una volta il valore tecnico del gruppo ingauno e conquistando numerosi piazzamenti sul podio.

Nel kata sono arrivati risultati importanti: primo posto per Virginia De Francesco; secondi posti per Gabriele Sirghi e Davis Gjoka; terzi posti per Antonino De Francesco e Dennis Sirghi. Ai piedi del podio, con piazzamenti tra il quarto e quinto posto, si sono classificati Gheno Brandon, Chiara Bottigliero e Daniel Buccheri.

Ottime prestazioni anche nel kumite, dove spicca il primo posto di Antonino De Francesco nella categoria juniores -55 kg. Terzi posti per Virginia De Francesco (under 12 -37 kg), Dennis Sirghi (juniores -68 kg), Davis Gjoka (juniores -76 kg), Emma Bergallo (cadetti -47 kg) e Gabriele Sirghi (esordienti -47 kg). Quinto posto invece per Daniel Buccheri (esordienti -38 kg) e Chiara Bottigliero (esordienti -40 kg).

Gli atleti sono stati seguiti durante la competizione dal neo maestro Giuseppe De Francesco, mentre il presidente Andrea Grazia ha voluto ringraziare i giovani karateka e i loro tecnici per l’impegno e i risultati ottenuti, sottolineando la crescita costante del gruppo.