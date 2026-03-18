Soluzioni per l’abitare contemporaneo: l’approccio di Gruppo San Marco tra casa e spazi esterni

La casa contemporanea non è più uno spazio statico, ma un ambiente in continua evoluzione. Cambiano le abitudini, cambiano le esigenze delle famiglie e cresce il desiderio di vivere ogni area dell’abitazione in modo più funzionale.

È proprio in questa cornice che si inserisce l’attività di Gruppo San Marco, azienda italiana che da oltre vent’anni sviluppa soluzioni dedicate alla gestione degli spazi domestici, con una proposta che unisce interni, outdoor e comfort abitativo.

Fondata nel 2003 a Soleto, in provincia di Lecce, l’azienda ha costruito una presenza solida nel panorama dell’e-commerce italiano dell’home living. Il progetto nasce con l’idea di rendere facilmente accessibili prodotti affidabili per diversi ambienti domestici, attraverso una piattaforma e-commerce completa.

Oggi, il catalogo di Gruppo San Marco si articola in diverse aree complementari: piscine, arredo per interni, soluzioni outdoor e sistemi per il comfort domestico, pensate per rispondere alle necessità della vita quotidiana. Una prima sezione riguarda proprio l’arredo per interni, con mobili funzionali, specchi, complementi e sedute progettati per migliorare l’organizzazione degli ambienti.

Parallelamente, una parte significativa dell’offerta è dedicata agli spazi esterni. Giardini, cortili e terrazze rappresentano ambienti sempre più centrali nella vita domestica. Per questo, il catalogo comprende numerose proposte pensate per vivere l’outdoor in modo confortevole, tra cui gazebi, salottini da giardino, barbecue e strutture ombreggianti progettate per resistere agli agenti atmosferici e garantire un utilizzo prolungato nel tempo.

All’interno di questa area trova spazio anche il mondo delle piscine, uno dei segmenti più apprezzati dai clienti. L’offerta include diverse tipologie pensate per adattarsi a contesti differenti, dalle piscine fuori terra a quelle interrate, fino a soluzioni più orientate al benessere personale come le piscine idromassaggio da esterno .

Queste ultime rappresentano una scelta sempre più diffusa per chi desidera trasformare il proprio giardino in uno spazio dedicato al relax e al tempo libero. Accanto alle piscine, la piattaforma propone anche accessori tecnici per la gestione e la manutenzione dell’acqua, come sistemi di filtrazione, coperture protettive e robot pulitori.

Oltre all’arredo e alle soluzioni per il giardino, Gruppo San Marco ha sviluppato negli anni una sezione dedicata al comfort climatico. Il catalogo comprende infatti diverse tecnologie per il riscaldamento e la climatizzazione degli ambienti, tra cui stufe a pellet, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza. Si tratta di dispositivi pensati per migliorare il benessere abitativo durante tutto l’anno, mantenendo al tempo stesso una particolare attenzione verso il risparmio energetico.

Tutte le soluzioni sono disponibili attraverso il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, che rappresenta il centro operativo dell’esperienza digitale dell’azienda. La piattaforma è strutturata per offrire una navigazione chiara e intuitiva, con schede tecniche dettagliate, immagini dei prodotti e informazioni utili per facilitare la scelta.

L’organizzazione logistica è affidata a partner come BRT e FedEx, che permettono di garantire spedizioni rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale. A supporto dell’esperienza d’acquisto è inoltre presente un servizio clienti dedicato, pensato per assistere gli utenti sia nella fase di selezione dei prodotti sia nel periodo successivo alla consegna.

Questo approccio orientato alla qualità del servizio ha contribuito a costruire nel tempo un rapporto di fiducia con i clienti, come dimostrano le oltre 8.400 recensioni certificate sulla piattaforma Trusted Shops.

Il percorso dell’azienda è stato riconosciuto anche da importanti classifiche di settore. Gruppo San Marco si è classificato al terzo posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella graduatoria dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026 redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza insieme a La Repubblica Affari & Finanza. Il brand è inoltre presente nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, pubblicata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera.

Attraverso un’offerta che unisce prodotti per la casa, soluzioni outdoor e tecnologie per il comfort domestico, Gruppo San Marco continua oggi a sviluppare un modello orientato alla praticità e alla qualità dell’esperienza d’acquisto. Una proposta che riflette l’evoluzione della casa contemporanea e delle esigenze di chi la vive ogni giorno.













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