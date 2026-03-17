Torneo 4X Baseball - Memorial Michele Rosso: "Un evento che unisce sport, turismo, cultura, solidarietà e inclusione" [VIDEO]

Avrà inizio, con la cerimonia di inaugurazione del 29 marzo presso il campo del JFK Mondovì in località Passionisti, il Torneo 4X Baseball - Memorial Michele Rosso.

Un evento organizzato dalla società monregalese per celebrare il traguardo dei 50 anni di attività oltre che per ricordare il compianto Michele Rosso, pioniere del baseball a Mondovì.

Durante il torneo si affronteranno, dal 30 marzo al 3 aprile, le selezioni U18 di Italia, Argentina e Francia, sui campi di Mondovì e Torino.

Ricco anche il programma di iniziative correlate, finalizzato a rimarcare i valori della solidarietà e dell’ inclusione.

Stefano Gazzola, presidente del JFK Mondovì

“Cinquanta anni di attività in questo settore: è uno sport un po' di nicchia, coltivato con passione in tutto questo tempo. È un orgoglio essere arrivati ad un traguardo di questo tipo. 50 anni di storia che sono legati alla persona che ha creato tutto questo movimento e che ci ha permesso di essere qui oggi.

Dobbiamo assolutamente ricordare Michele Rosso, mio zio, che si è innamorato del baseball dopo avere assistito alla partita di una rappresentativa italiana a Torino, 50 anni fa, e ha portato questo fantastico sport qui a Mondovì.

È così nato e poi cresciuto un movimento che oggi conta una squadra in serie B, una squadra in serie C e due under 15 e under 12. Quindi stiamo parlando di un movimento di una sessantina di atleti che in questi 50 anni ha portato sul campo più di 250-300 ragazzi a conoscere questo sport.

Per ricordare Michele Rosso abbiamo voluto unire questo traguardo dei 50 anni alla sua figura anche se non è più con noi. Vogliamo, inoltre, cercare di intitolare a lui anche il campo: il nostro prossimo goal sarà quello di poter dare il nome di Michele Rosso al campo di baseball di Mondovì per poter lasciare questo suo ricordo anche nel futuro”.

Enrico Rosso, direttore sportivo del JFK Mondovì

“Come società sportiva ci siamo posti l'obiettivo di creare un evento capace di unire lo sport, il turismo, la cultura, la solidarietà e l'inclusione in modo tale da trasformare la città di Mondovì e tutto il Piemonte in un punto di riferimento del baseball internazionale.

L'evento inizierà il 29 marzo con la cerimonia di inaugurazione presso il campo da baseball del JFK Mondovì in località Passionisti, alle 18. Il torneo inizierà lunedì 30 con le prime partite al campo di Passo Buole a Torino: Italia-Francia e Francia-Argentina. Martedì 31, a Mondovì, ci sarà poi Italia-Argentina. Mercoledì 1 aprile,a Torino, sarà la volta di Francia-Argentina e Argentina-Italia. Giovedì 2, a Mondovì, si affronteranno Argentina e Francia. Venerdì, nuovamente a Mondovì, avrà luogo la finale ed infine la cerimonia di chiusura e la premiazione.

Abbiamo voluto dare vita ad un connubio tra sport, inclusione e solidarietà. Grazie all'ASL di Torino siamo riusciti a coinvolgere due rappresentative, una composta da ipovedenti e l’altra da ragazzi autistici: nella giornata di giovedì si svolgerà una sfida dimostrativa tra queste squadre così da sottolineare che il baseball è uno sport per tutti”.

Le dichiarazioni di Gazzola e Rosso (GUARDA IL VIDEO)

Torneo 4X Baseball-Memorial Michele Rosso

Calendario incontri

Lunedì 30 marzo

Torino, campo di Via Passo Buole

Ore 16.00: Italia-Francia

Ore 19.00: Francia-Argentina

Martedì 31 marzo

Mondovì, campo comunale

Ore 17.00: Italia-Argentina

Mercoledì 1 aprile

Torino, campo di Via Passo Buole

Ore 16.00: Francia-Argentina

Ore 19.00: Argentina-Italia

Giovedì 2 aprile

Mondovì, campo comunale

Ore 17.00: Argentina-Francia

Venerdì 3 aprile

Mondovì, campo comunale

Ore 14.00: finale 1°-2° posto

Ore 17.00: cerimonia di chiusura e premiazione