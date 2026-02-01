 / Calcio

Calcio | Il cordoglio di Molinaro, Lasio e del Q&V: "Subito disponibili per il rinvio contro la San Filippo Neri, il nostro pensiero va anche a Eldo Beltrame"

E' una giornata sportivamente e umanamente difficile per il Quiliano & Valleggia, soprattutto per mister Molinaro e il ds Lasio.

Insieme hanno voluto ricordare Eldo Beltrame, per due anni loro presidente nella comune esperienza all'Altarese. I tesserati biancorossoviola non hanno però voluto far mancare il loro sostegno alla San Filippo Neri, dopo la morte del presidente Fabio Enrico.

Il messaggio di mister Molinaro:

"Ci tengo a fare le condoglianze - spiega il tecnico - a tutta la San Filippo Neri da parte di tutti i nostri tesserati che si sono subito resi disponibili mettendo davanti l'aspetto umano prima che sportivo.
Io in prima persona e il nostro DS Lasio  volevamo fare  anche le condoglianze all Altarese per la scomparsa di Eldo, nostro presidente per due anno dell Altarese.

