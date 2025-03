Football americano. Pirates Savona, ko con onore contro i Giaguari Torino. Il presidente Giacchello: "Sprazzi di intensità che danno soddisfazione, ma serve continuità"

Nell'ultimo turno di IFL i Pirates Savona si sono dovuti arrendere ai Giaguari Torino, che domenica scorsa hanno espugnato il Pirates Field di Luceto con il punteggio di 29-38.

A fine match, ai microfoni dell'ufficio stampa dei Pirates, il presidente Michele Giacchello, intervistato da Giorgio Bianchini, ha analizzato la prestazione della squadra: "Devo rimproverare il fatto che abbiamo impiegato 5/10 minuti del primo quarto ad entrare in partita, se avessimo usato la testa in modo concentrato fin dall'inizio forse il tabellone darebbe un risultato diverso".

"I Giaguari sono una squadra forte - ha aggiunto Giacchello - con esperienza di prima divisione di tanti anni, compatta, solida. Noi scontiamo un po' il nostro debutto in prima divisione, però dalle sconfitte si traggono cose buone e non ci resta che lavorare per la prossima partita".

"Pirates sconfitti sul tabellone ma non sul gioco né tantomeno sul carattere? Dopo tanti anni sono abituato a vedere questi Pirates che risorgono dalle ceneri come l'araba fenice e hanno degli sprazzi di intensità che danno soddisfazione - ha concluso il presidente - Certo, questi vanno perseguiti con una certa continuità".

Nel prossimo turno, domenica 23 marzo alle 14.30, i Pirates Savona sfideranno le Aquile Ferrara al Mike Wyatt Field di Ferrara.