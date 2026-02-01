Calcio, Promozione. Finale e Legino continuano il loro momento da punti, ma al "Borel" è solo 0-0

FINALE - LEGINO 0-0

45'+4' chance dalla bandierina non sfruttata per il Finale, riparte Pescio ma su di lui rinviene con uno scatto da centometrista Caligaris. Si chiude qui una sfida a reti bianche ma tutt'altro che noiosa.

45'+2' palla invitante rasoterra dalla sinistra di Bogarin che trova Bellotti, girata larga.

45' ancora 4' di gioco per chiudere la contesa.

43' occasionissima ancora per Polito, il più pericoloso dei suoi, ma stavolta è un difensore a opporsi ancora col corpo al suo tiro praticamente sulla linea di porta.

42' problemi per Damonte, il Legino costretto ancora al cambio. Dentro Di Donato. Anche nel Finale c'è un cambio: out Moretti, dentro Bazzano.

37' ancora un'azione manovrata a destra per la squadra di casa, cross di Caligaris che Mata blocca con un po' di brivido.

34' risponde il Finale con Bogarin e Arzarello al posto di Puddu e Ballone.

33' altra sostituzione per il Legino che manda in campo Pescio al posto di Tubino.

30' aumenta il potenziale offensivo mister Alessi: Ferrara prende il posto di Tancredi.

28' pareggia il conto dei legni il Finale, Polito liberato alla conclusione dal giro palla partito sulla destra trova la traversa.

23' Bellotti trattiene Nicolò Tobia lanciato nel cuore del campo, ammonito il centrale giallorosso.

21' cambia anche mister Tobia: esce Gorrino, dentro Morielli.

20' cross veloce verso Vittori dalla sinistra, l'attaccante tutto solo la gira di testa ma fuori misura seppur non di molto.

19' si infila come una lama calda nel burro l'attacco del Legino nella difesa del Finale, il doppio tentativo di Damonte viene però prima stoppato da Canonica e poi termina alto.

16' stop e conclusione volante di Piacentini dalla distanza, la palla si impenna troppo e finisce alta.

14' occasione per il Finale con Polito di testa che trova, a due passi da Mata, l'opposizione di Osman col corpo. Resta poi a terra l'attaccante finalese.

13' Legino in inferiorità numerica. Ancora un intervento di Romeo su Tancredi, per il nove verdeblù secondo giallo.

12' finisce anche Romeo sul taccuino del signor Romero.

11' Tona ferma in maniera fallosa la ripartenza di Tobia, ammonito il capitano giallorosso.

10' prima sostituzione, è il Finale che toglie Pulito. Dentro La Rosa.

9' contropiede leginese innescato ancora da Romeo, e ancora una volta Nicolò Tobia manca il bersaglio.

8' punizione dalla destra per il Legino, spizzata di Romeo nel cuore dell'area che però trova la presa alta di Canonica ad anticipare tutti.

6' scontro tra Puddu e Osman, ammonito l'esterno mancino finalese.

4' riesce ad aggiustarsi la palla per la conclusione dal limite Polito tirandola fuori da una selva di gambe, tiro a lato.

2' intervento in anticipo di Bellotti su Piacentini, provvidenziale per il Finale.

1' si torna in campo come si è finita la prima frazione, nessun cambio all'intervallo.

SECONDO TEMPO



45'+3' la punizione del Finale che non sortisce alcun effetto chiude la prima frazione.

45' si giocherà ancora per 2'.

42' grande chance per Nicolò Tobia. L'attaccante scatta defilato sul filo del fuorigioco e lascia partire un destro che si schianta sul palo lontano.

39' bravo Angeli a girare di prima intenzione su Piacentini che manda alla conclusione Romeo, la intercetta un difensore finalese e manda in angolo.

38' squillo del Finale con lo scambio tra Vittori e Tancredi nell'area piccola, Mata blocca in uscita il tiro del difensore.

37' cerca Nicolò Tobia con uno schema su punizione Damonte, traiettoria lunga di un soffio.

34' ammonito per proteste mister Tobia. Si scalda il clima tra campo e panchine.

33' spunto del Finale con Puddu che riconquista la sfera e prova il destro da posizione defilata, palla fuori.

30' azione insistita del Legino orchestrata da Piacentini e conclusa dal limite da Romeo ma con una conclusione larga, anche se non di molto.

28' problemi per Romeo che esce momentaneamente dolorante. Ci prova comunque l'attaccante.

25' secondo traversone basso dalla destra per il Legino in un paio di minuti, in entrambi i casi attento l'estremo difensore finalese.

22' punizione dai trenta metri circa per i verdeblù di cui si incarica Romeo, palla nello specchio ma troppo centrale. Para Canonica.

16' giocata d'alta classe di Piacentini nell'area avversaria, in qualche modo la difesa del Finale riesce a liberare. Cresce in questa fase di gioco la squadra di mister Tobia.

13' annullata la rete del vantaggio del Legino. Sulla punizione dalla trequarti, Damonte insacca ma con un netto colpo di mano.

8' efficace la pressione del Legino con Romeo che manda poi in porta Nicolò Tobia, uscita impeccabile di Canonica che chiude la porta.

7' intervento in netto ritardo di Romeo su Tancredi, il signor Romero lascia proseguire poi redarguisce verbalmente il centravanti leginese.

5' bell'apertura di Bellotti su Caligaris che va al cross e conquista il primo corner del match.

1' si può cominciare, inizia Finale-Legino coi padroni di casa in tenuta giallorossoblu e gli ospiti in completa divisa bianca con calzettoni blu.

Squadre schierate ma c'è un problema alla rete della porta che sarà difesa da Mata, si partirà con qualche istante di attesa.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici.

FINALE: Canonica; Caligaris, D. Puddu, Bellotti, Tancredi, Tona, Moretti, Ballone, Vittori, Polito, Pulito.

A disposizione: Mondino; Arzarello, Medas, La Rosa, Bovio, Belvedere, Bazzano, Bogarin, Ferrara.

Allenatore: D. Alessi

LEGINO: Mata; Tubino, Angeli, Gorrino, Osman, Damonte, Alpicrovi, Piana, Romeo, Piacentini, N. Tobia.

A disposizione: Rossi; Ferrara, Pescio, Semperboni, Di Donato, G. Cavallone, Monte, A. Tobia, Morielli.

Allenatore: F. Tobia

Arbitro: Romero di Savona

Assistenti: Crotti di Genova ed El Fary di Savona

E' una sfida provinciale che negli ultimi anni non ha mai lesinato gol e motivi di spunto, quest'oggi Finale e Legino si ritrovano entrambe per allungare la propria striscia positiva.

E se dal lato ospite la chance è quella di provare a entrare a pieno titolo nelle prime cinque posizioni che significano play off, anche in casa giallorossa il mirino è puntato verso l'alto per restare a centro classifica e lasciarsi alle spalle le posizioni da play out.