Calcio, Andora bloccata sul pari dall'Altarese, mister Ghigliazza: "Pareggio che sa di sconfitta"

Non ha dubbi mister Fabio Ghigliazza, "è un pareggio che sa di sconfitta" quello con cui la sua Andora domenica è stata fermata in casa dall'Altarese.

Dopo il ko rimediato a Ospedaletti, i ponentini mancano ancora la vittoria, stavolta tra le mura amiche del "Marco Polo. Dopo il vantaggio di Colavito al 50' quasi immediato il pareggio di Zaccariello al 60' e, da lì, il punteggio è rimasto fissato sull'1-1.

Tra le responsabilità della sua squadra, e non è la prima volta, il tecnico assume ancora la gestione della gara: "Abbiamo lasciato due punti importanti in ottica play off - ha commentato il tecnico ai canali social del club - Eravamo andati anche in vantaggio ma non siamo stati per niente bravi dopo ad amministrare la partita. Avevamo fatto un buon primo tempo, terminato 0-0 ma ben giocato e creando le occasioni che dovevamo. Nel secondo, dopo il gol, non siamo stati bravi a gestire e sul finire ci siamo fatti prendere un po' troppo dalla frenesia, dal loro modo di interpretare agonisticamente la partita, e non siamo stati in grado di fare quel che è nella nostra natura, di giocare e di muovere palla. Purtroppo sono due punti che ci mancano nella corsa ai play off".

"Dobbiamo puntare a provare a vincerle tutte, a prescindere dalla classifica, dai risultati altrui e quant'altro - ha detto ancora il mister - Dobbiamo rimetterci in carreggiata perché sono due settimane che, tra infortuni, influenze e altro, non ci alleniamo come dobbiamo. E questo lo stiamo pagando. Speriamo di rimetterci in sesto questa settimana negli allenamenti perché siamo una squadra che deve lavorare e non è in grado di andare in gestione. Purtroppo nelle ultime due settimane, per mille problemi siamo andati in gestione e questo un pochino l'abbiamo pagato. Non per cercare giustificazioni, anzi, ma abbiamo la necessità di tornare a lavorare come siamo abituati".