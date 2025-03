La Veloce fa suo lo scontro diretto con la Nolese, Sanguineti: "Ma si deciderà tutto all'ultimo" (VIDEO)

Ha messo la proverbiale "ciliegina sulla torta" la vittoria in trasferta, nello scontro diretto del "Mazzucco", contro la Nolese per la settimana vissuta in casa Veloce.

Dopo il ritorno alla concessione del campo "Levratto", i granata del presidente Sanguineti con un discusso 1-0 allungano proprio sui biancorossi in classifica, al termine di un match molto sentito e con più d'un episodio che ha fatto discutere.

Proprio con uno di questi, nel finale, la squadra di mister Ghione ha trovato il successo commentato dal numero uno con soddisfazione per la prova dei suoi e complimenti per gli avversari, non senza condannare gli episodi di tensione sugli spalti, che hanno portato all’interruzione del gioco per alcuni minuti.