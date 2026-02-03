E' la velocista Ilaria Accame lo Sportivo Finalese dell’Anno 2025. Tutti i riconoscimenti assegnati nella cerimonia

È stata la velocista Ilaria Accame ad aggiudicarsi, nell’ormai consueta cornice dell’Auditorium Destefanis del complesso di Santa Caterina, il titolo di Sportivo Finalese dell’Anno 2025, riconoscimento che premia un percorso costruito con talento, continuità e risultati di livello internazionale che hanno portato la giovane cresciuta nell’Atletica Run Finale a diventare oggi un punto fermo del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare.

Accame rappresenta il volto più luminoso dell’atletica finalese: campionessa italiana Under 23 dei 400 metri nel 2023, protagonista nel 2024 agli Europei Under 23 di Espoo e alle Olimpiadi di Parigi con la staffetta 4×400, nel 2025 ha ulteriormente alzato l’asticella. Terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti, presenze agli Europei di Roma, record italiano nella 4×400 con il tempo di 3’23”40, quinto posto ai Mondiali di Staffette in Cina e convocazione ai Mondiali di Tokyo: numeri e palcoscenici che raccontano una carriera ormai stabilmente inserita nell’élite della velocità italiana. Un orgoglio per Finale Ligure, che può rivendicare l’inizio di questo cammino proprio sulle proprie piste.

Attorno a questo momento simbolico si è sviluppata, lo scorso venerdì 30 gennaio, la cerimonia condotta dal presidente della Consulta dello Sport Stefano Schiappapietra insieme a Massimo Crippa che ha riunito atleti, tecnici, dirigenti, famiglie e istituzioni, celebrando un’intera comunità sportiva. Presenti, tra gli altri, l’assessore allo Sport Valter Sericano, il delegato CONI provinciale Roberto Pizzorno, il fiduciario CONI comunale Salvatore Finocchiaro e il presidente regionale FIDAL Carlo Rosiello.

Tra i momenti più intensi, i Premi Speciali. Il primo è andato a Carola Maccagno, cresciuta nella Scuola di Scherma Leon Pancaldo e oggi atleta dell’Aeronautica Militare, protagonista di un 2025 di altissimo profilo con il titolo europeo a squadre in Estonia e due argenti mondiali di spada a squadre, alle Universiadi e ai Mondiali di Siviglia. L’altro riconoscimento ha premiato Christian Borghello, anima della sezione Only Kettlebell della Polisportiva del Finale, autore di una stagione straordinaria impreziosita da titoli italiani, podi mondiali ed europei e da un record del mondo nella Half Marathon Snatch, oltre a un costante impegno formativo e federale.

La serata ha poi vissuto uno dei suoi passaggi più toccanti con il conferimento del premio Dirigente Sportivo dell’Anno alla memoria di Samuela Vinai, storica presidente dei Knights Basket Finale. Il lungo applauso dell’Auditorium ha accompagnato il ricordo di una figura che ha lasciato un segno profondo per attenzione agli atleti, alle famiglie e ai progetti di inclusione, a partire dal Basket Integrato che oggi continua anche nel suo nome.

Accanto ai premi principali, spazio a una lunga serie di riconoscimenti che hanno fotografato la vitalità delle sezioni e dei settori della Polisportiva del Finale: dal kung fu alla scherma, dalla pallavolo al basket, dall’aikido al kettlebell, dalla pesca sportiva al baseball e softball, dall’atletica alla ginnastica, dal tiro con l’arco alla danza sportiva. Un mosaico di discipline e risultati che racconta meglio di qualsiasi slogan cosa significhi fare sport sul territorio.

A suggellare la serata, la consegna alla Polisportiva del Finale A.S.D. di una targa per meriti sportivi, a riconoscimento di quasi trent’anni di attività dedicata a rendere lo sport accessibile a tutte le età, con attenzione ai risultati ma anche all’inclusione sociale e alla disabilità. Un premio collettivo che chiude idealmente il cerchio: dai grandi palcoscenici internazionali di Ilaria Accame alle palestre, ai campi e alle associazioni che ogni giorno tengono vivo lo sport finalese.