Vela. Sease, Celestina 3 e Jeniale in grande evidenza all'Invernale del Tigullio

Due giornate all'insegna del vento medio leggero, quarta e quinta prova nella seconda manche per le trentacinque imbarcazioni iscritte. Entra nel vivo la seconda manche del 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d'altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.



To Be, l’Italia Yachts 11.98 di Stefano Rusconi (YCI), e Capitani Coraggiosi, l'X-41 di Federico Felcini e Guido Santoro (YC Chiavari), firmano le prove ORC A-B. Capitani Coraggiosi vanta anche un secondo posto, To Be un terzo. Per Koyre Spirit of Nerina, il Swan 42 di Federico Borromeo (YCCS), un secondo e un terzo posto. Sease, il Farr 30 di Franco e Giacomo Loro Piana (YC Costa Smeralda) colleziona due successi nell'ORC C. Pomella, il J.92 S di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure), e J Blu, il J 92 S di Luca Dotto (Il Pontile); sono secondi, J Lab, il J.99 di Carlo Zorzi (LNI Chiavari e Lavagna) è terzo, podio conseguito nella regata di ieri da J Blu.

Aria, il Vismara 45 di Azzimonti e Preda (CN Rapallo), e Alegher..do, il First 45 di Enrico De Marchi (YC Chiavari) tagliano per primi il traguardo nella classe Libera A. Doppio argento per Rewind, il Grand Soleil 50 di Luciana Bevilacqua (CN Lavagna), e doppio bronzo per PIMS2, l’Alpa 12.70 di Edoardo Guido Meda (CV Sferracavallo). Celestina 3 di Campodonico e Vernengo (LNI Chiavari) porta a casa due vittorie nella classe Libera B, precedendo sempre Hell Cat, il Farr 31 di Valerio e Leporatti. Jeniale! Eurosystem di Massimo Rama (LNI Sestri Levante) mette a segno un filotto nella classe J80, posizioni di rincalzo per Mary Star of the Sea, la barca di Bram Renier (LNI Arona), e J Bes, con armatore Eros Rossi (CV Sori).

"Ancora un week end speciale, ancora confronti emozionanti nel segno della passione per la vela d'altura. Il nostro Invernale, sul filo dell'equilibrio, è pronto a regalare nuove sorprese" commenta il deus ex machina Franco Noceti.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.