Calcio | Il Savona pareggia con la Sestrese ma boccia l'arbitraggio, Sarpero: "Così è disarmante, ma ho visto la mia squadra"

E' un doppio piano di lettura quello proposto da mister Sarpero dopo il pareggio per 2-2 con la Sestrese.

Il mister ha promosso la prestazione biancoblu, bocciando però in maniera netta l'arbitraggio del signor Carida di Genova.

Non sono pochi gli episodi sottolineati dal mister nel post partita.



Mister, un punto agrodolce.

"Troppi. Potrei partire dai due gol della Sestrese nati da due falli nei nostri confronti, passando per l'espulsione al sottoscritto per una protesta del mio vice Ninivaggi, fino alla rete annullata a Nelli. Ci sono tante cose che fanno pensare ed è la cosa che mi rammarica di più. Avrei compreso una giornata storta dell'arbitro, ma quando viene meno l'uniformità di giudizio è normale che determinati pensieri affiorino. Perchè i loro giocatori non sono stati ammoniti per le esultanze mentre i nostri si? Perchè in alcune gare i collaboratori dei tecnici vengono sanzionati e oggi il cartellino l'ho ricevuto io? Su sei partite ci hanno annullato cinque gol validi, così è un po' troppo. Ci sentiamo frustrati, domeniche così sono disarmanti".



Poco opportuno designare un arbitro di Genova per Sestrese - Savona?

"Poco opportuno a livello geografico, ma soprattutto dopo le polemiche che erano seguire alla partita con l'Albissole".



La squadra non ha però mollato.

"Oggi ho visto la mia squadra, l'ho detto subito ai ragazzi. Abbiamo dominato, nonostante ci mancassero Gaggero e Covelli. Raja è entrato nel secondo tempo, inoltre Colombo e Schirru erano a mezzo servizio. Complimenti a Raso, nonostante il suo utilizzo limitato nella Baia Alassio oggi ha fatto un partitone. Va sottolineata anche la lucidità della squadra: dopo quanto accaduto chiudere in undici non era facile".



I tifosi alla fine vi hanno applaudito.

"C'è stato un confronto in settimana e insieme abbiamo serrato i ranghi. Con il Little c'è stata una protesta giusta a seguito della brutta prestazione con la Sampierdarenese. Dopo il 3-0 della scorsa settimana mi sembrava di prendere in giro i nostri sostenitori andando sotto il settore, ma un misunderstanding ha acceso delle polemiche social che alcuni giornali hanno cavalcato".