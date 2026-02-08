Calcio | Pietra Ligure. Filadelli tra campo e futuro: "Battuta una grande Genova Calcio. Il futuro? Non voglio essere un peso, questo club è al 50% del suo potenziale" (VIDEO)

L'attualità si chiama Genova Calcio, il futuro più vicino Solbiatese, tanto da definire la settimana in corso la più bella della storia del Pietra Ligure.
Luca Filadelli, come sua abitudine, non rinuncia però alla visione in prospettiva e ai programmi per il prossimo futuro.
Il direttore generale ha ribadito l'assoluta fedeltà ai colori biancocelesti, spingendo però a cavalcare l'entusiasmo che si è generato tra le mura del Devincenzi. Il potenziale di sviluppo resta alto: vietato quindi sedersi sugli allori: