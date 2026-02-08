Calcio | Vado. Via i sassolini per Sesia dopo il 5-0 al Saluzzo: "Stiamo facendo molto bene. La società ha investito, ma non è che il Ligorna abbia speso zero..." (VIDEO)

C'è stata una bella reazione d'impeto da parte del Vado dopo il pareggio di Imperia.

Mister Sesia dopo il 5-0 al Saluzzo è tornato sul 2-2 del Ciccione sottolineando come, di fronte ai rossoblu, ci siano anche avversari di buon profilo all'interno del girone A.

Il tecnico ha ribadito l'importanza del percorso portato avanti fino ad oggi, sia con Roselli che sotto la sua gestione, ricordando come anche il Ligorna, e non solo la società del presidente Tarabotto, abbia speso cifre importanti sul mercato.