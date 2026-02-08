 / Calcio

Calcio | San Francesco Loano. Brignoli esulta dopo il 2-1 sul Molassana: "Felice per questi ragazzi, ora serve spirito e concretezza" (VIDEO)

GIà nelle scorse settimane mister Brignoli aveva sottolineato come la San Francesco Loano, nonostante la posizione di classifica davvero complicata, non avrebbe mollato fino alla fine.

Tra dire e il fare c'è di mezzo un campionato competitivo come l'Eccellenza, ma i rossoblu stanno continuando a mantenere fede ai propri impegni. Lo si è visto anche oggi al "Merlo" di Ceriale, con il Molassana costretto a capitolare in pieno recupero grazie alla doppietta di Leonardo Carastro.

Un bell'orgoglio per l'allenatore rossoblu.

Eric Parodi

