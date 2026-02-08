 / Calcio

Calcio | 08 febbraio 2026

Calcio | Promozione. L'Albissole riprende dal Ceriale, la Sestrese attende il Savona

La boa dei due terzi di campionato sarà sorpassata oggi pomeriggio per le squadre che militano nel girone A di Promozione.

Il programma odierno vedrà il ritorno in campo dell’Albissole dopo il turno di riposo forzato dal ritiro del Bragno.

La capolista ancora imbattuta, riceverà al Faraggiana il Ceriale, forte del 4-0 con cui ha regolato il Ponteungo la scorsa settimana.

Doppia trasferta genovese per Finale e Baia Alassio, contro Ca de Rissi e Sampierdarenese. Il Legino infine vuole riassaporare il gusto dei tre punti, per farlo dovrà però riuscire ad avere la meglio sul Superba.

