Calcio | Promozione. L'Albissole riprende dal Ceriale, la Sestrese attende il Savona

La boa dei due terzi di campionato sarà sorpassata oggi pomeriggio per le squadre che militano nel girone A di Promozione.
Il programma odierno vedrà il ritorno in campo dell’Albissole dopo il turno di riposo forzato dal ritiro del Bragno.
La capolista ancora imbattuta, riceverà al Faraggiana il Ceriale, forte del 4-0 con cui ha regolato il Ponteungo la scorsa settimana.
Doppia trasferta genovese per Finale e Baia Alassio, contro Ca de Rissi e Sampierdarenese. Il Legino infine vuole riassaporare il gusto dei tre punti, per farlo dovrà però riuscire ad avere la meglio sul Superba.