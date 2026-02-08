Calcio | Prima Categoria A. Ventesima giornata al via, tanti gli incroci tra mare e monti

Ritorna il campionato dopo l’appuntamento di metà settimana con la Coppa Liguria.

Virtus Sanremese e Albingaunia hanno impiegato non poche energie nel quarto di finale vinto ai rigori dai matuziani, ma le gare odierne sono ormai ai nastri di partenza.

Impegno sulla carta più agevole per il team di Prunecchi, contrapposto alla San Filippo Neri, mentre gli ingauni sono attesi in Val Bormida dal Cengio.

Questa sarà l’unica gara del pomeriggio valligiano: Dego e Altarese saranno infatti ospiti della Golfodianese e dell’Andora.

Attenzione infine alle dinamiche playout che potrebbero scaturire dall’esito di Borghetto - Cisano e Quiliano & Valleggia - Bordighera

Nell’estremo ponente spazio a Ventimiglia - Camporosso e Ospedaletti - Oneglia.



