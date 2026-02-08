Calcio | Eccellenza. Il Pietra vuole riavvicinare il Millesimo, la San Francesco Loano sfida il Molassana

Il pareggio del Millesimo nel derby può regalare al Pietra Ligure l’opportunità di riavvicinare la vetta della graduatoria.
I biancocelesti dovranno però fare attenzione a una Genova Calcio in ripresa e forte del 4-1 imposto sette giorni fa proprio alla Carcarese.
A pochi chilometri di distanza, precisamente a Ceriale, la San Francesco Loano ospiterà il Molassana. I rossoblu sono reduci dal buon punto contro la Fezzanese, ma la vittoria del Taggia con l’Athletic ha relegato la formazione di Brignoli nuovamente all’ultimo posto in solitaria.
Tutte le partite, valide per la ventesima giornata, inizieranno alle 15:00, tranne il posticipo delle 17:30 tra Arenzano e Busalla.