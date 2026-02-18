Calcio | Serie D. Non omologato il risultato di Celle Varazze - Cairese

E' stata sospesa l'omologazione del risultato maturato domenica scorsa tra il Celle Varazze e la Cairese.

La società biancoblu ha infatti presentato reclamo a causa di un contestato episodio arbitrale.

Il signor Trombello di Como, secondo il C&V, non avrebbe infatti ammonito per la seconda volta Boveri, scambiandolo con Giorcelli; da parte valbormidese risulta invece che quest'ultimo sia stato sanzionato per aver trattenuto e allontanato il pallone.

Nei prossimi giorni il verdetto: in caso di accoglimento il match dovrà essere rigiocato, altrimenti sarà confermato l'1-0 per il team di mister Floris.