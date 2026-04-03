Giudice Sportivo | Eccellenza. Multa e diffida per il Busalla, tra i savonesi un turno di stop per Vittori e Garcia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 25/03/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 400,00 BUSALLA CALCIO
DIFFIDA
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano alla terna espressioni ingiuriose, irriguardose, minacciose e di stampo discriminatorio. Inoltre incitavano altri tifosi a lanciare oggetti all'indirizzo del AA2, quindi lanciavano due fumogeni fuori dal tdg e vari petardi alcuni dei quali esplodevano in prossimità della fascia laterale di competenza del AA2.
Euro 200,00 VOLTRESE VULTUR SSDARL
Per aver omesso di vigilare sull'accesso alla zona degli spogliatoi e aver così permesso a due soggetti non presenti in distinta di protestare veemente nei confronti del ddg nonché di colpire con forti pugni la porta dello spogliatoio assegnato alla terna.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 16/04/2026
CASALI MARINO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIOSCHI YURI (MILLESIMO CALCIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 23/04/2026
SALAMONE WALTER (BUSALLA CALCIO)
SQUALIFICA FINO AL 16/04/2026
DE LUCIA SILVESTRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PONTE GIULIO (FEZZANESE)
MONTEFORTE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
YMERI ARTURO (BUSALLA CALCIO)
GARCIA TOMAS AGUSTIN (CARCARESE)
ROVEGNO MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CORRADO MATTIA (FEZZANESE)
SCALA MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CACERES TORRES MANUEL A. (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CARLUCCI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
RAVONCOLI MIRKO (PIETRA LIGURE 1956)
NEGRO PAOLO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
LUPI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (VII INFR)
MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (VI INFR)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DELPINO EMANUELE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
PORTACCIO LUCA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FERRARIO GIANLUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
HODAJ ENEA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
THELLUNG DE COURTE A. (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
DI MATTIA ANDREA (CARCARESE)
CARTA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
BIAGGI FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COSTA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PEROVIC STEFAN (MILLESIMO CALCIO)
BOERO LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
SPALLAROSSA TOMMASO (BUSALLA CALCIO)
TRIOLO FEDERICO (CAMPOMORONE SANT'OLCESE)