Calcio | Prima Categoria. tempo di designazioni per i gironi pontini

GIRONE A
ALTARESE 1929 – CISANO
Arbitro: Luca Gemme (Sezione di Novi Ligure)
ANDORA 1966 – DEGO CALCIO
Arbitro: Fabio Cannella (Sezione di Genova)
CENGIO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Michele Giacchino (Sezione di Savona)
GOLFO DIANESE 1923 – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Sezione di Genova)
OSPEDALETTI CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Angelo Della Monica (Sezione di Imperia)
QUILIANOVALLEGGIA – CAMPOROSSO
Arbitro: Adnane Raddouh (Sezione di Imperia)
VENTIMIGLIA CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Simone Dinapoli (Sezione di Savona)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Alessio Carrea (Sezione di Genova)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – PEGLIESE
Arbitro: Filippo Ferrara (Sezione di Savona)
BOLZANETESE VIRTUS – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Giorgio Minniti (Sezione di Genova)
CAMPESE F.B.C. – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Federico Gambaro (Sezione di Genova)
MULTEDO 1930 – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Pietro Pollero (Sezione di Savona)
SCIARBO COGO CALCIO ASD – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Samuele Baccino (Sezione di Savona)
SPERANZA 1912 F.C. – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Alessandro Di Maria (Sezione di Chiavari)
VELOCE 1910 – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Federico Mantero (Sezione di Savona)
VOLTRI 87 – OLIMPIC 1971
Arbitro: Gabriele Semeria (Sezione di Imperia)