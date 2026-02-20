 / Calcio

Calcio | 20 febbraio 2026, 16:17

Calcio | Prima Categoria. tempo di designazioni per i gironi pontini

Dinapol dirigerà Ventimiglia - Borghetto

GIRONE A

ALTARESE 1929 – CISANO
Arbitro: Luca Gemme (Sezione di Novi Ligure)

ANDORA 1966 – DEGO CALCIO
Arbitro: Fabio Cannella (Sezione di Genova)

CENGIO – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Michele Giacchino (Sezione di Savona)

GOLFO DIANESE 1923 – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Marco Antonio Pilozo Calie (Sezione di Genova)

OSPEDALETTI CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Angelo Della Monica (Sezione di Imperia)

QUILIANOVALLEGGIA – CAMPOROSSO
Arbitro: Adnane Raddouh (Sezione di Imperia)

VENTIMIGLIA CALCIO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Simone Dinapoli (Sezione di Savona)

VIRTUS SANREMESE CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Alessio Carrea (Sezione di Genova)


 

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – PEGLIESE
Arbitro: Filippo Ferrara (Sezione di Savona)

BOLZANETESE VIRTUS – RABONA VIA DELLACCIAIO
Arbitro: Giorgio Minniti (Sezione di Genova)

CAMPESE F.B.C. – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Federico Gambaro (Sezione di Genova)

MULTEDO 1930 – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Pietro Pollero (Sezione di Savona)

SCIARBO COGO CALCIO ASD – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Samuele Baccino (Sezione di Savona)

SPERANZA 1912 F.C. – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Alessandro Di Maria (Sezione di Chiavari)

VELOCE 1910 – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Federico Mantero (Sezione di Savona)

VOLTRI 87 – OLIMPIC 1971
Arbitro: Gabriele Semeria (Sezione di Imperia)

Redazione

