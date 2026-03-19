Podismo | Luceto Classic, non mancano le novità per la gara dl primo maggio

Grandi novità all’orizzonte per la Luceto Classic, che torna nella sua consueta data dell’1 maggio. La prova di Albisola Superiore (SV) mantiene inalterata la distanza di 11 km, ma cambia completamente il suo disegno, diventando così qualcosa di nuovo anche per chi è un habitué della corsa ligure.

Partendo sempre da Luceto, il tracciato si sviluppa attraverso la collina di Carpineto per poi proseguire in cresta, passando per Scarsellun, Bric Casella, Bric Pejn e toccare la vetta di Bric Genova passando sotto la bandiera dei pirati simbolo della corsa. Si prosegue poi per la Cresta del Gallo, Bric Aié, case Banin e passando nella zona boschiva con uno sguardo sul mare si tornerà al luogo di partenza. Il totale è di 11 km per un dislivello di 500 metri.

Gli organizzatori stanno predisponendo un ricco programma di contorno per il classico “terzo tempo” che contraddistingue sempre l’evento e che quest’anno proporrà fave e salame per tutti. Oltre alla gara agonistica sono previsti il Luceto Family di 8 km per 400 metri e il Luceto Mini di 3 km per 150 metri. La Family è altresì inserita nel circuito “I Run for Find the Cure”. Partenza e arrivo presso C.R.C.S. Luceto in Via Lino Saettone con lo start fissato per le ore 10:00.

Le iscrizioni sono già aperte, al costo di 20 euro con scadenza al mattino della gara. La Luceto Family ha una tassa di adesione di 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini, stesso costo per il Mini Trail. Sarà una Festa del Lavoro molto particolare, come ormai ad Albisola Superiore ben sanno…

Per informazioni: C.R.C.S. Luceto, https://www.lucetoclassic.com/