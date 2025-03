Calcio, Coppa Liguria. Ultima chiamata per la Baia Alassio, battere il Multedo per continuare a sognare la finale

Dopo la bella affermazione di Borghetto e il primato in campionato mantenuto, la Baia Alassio tornerà in campo questa sera al Ferrando per l'ultima gara del girone di semifinale di Coppa Liguria.

Le vespe, dopo il 3-2 incassato dal Quiliano & Valleggia, dovranno necessariamente battere il Multedo (preferibilmente con uno scarto ampio) per sperare ancora nella qualificazione alla finalissima tramite la classifica avulsa.

Su entrambi i fronti sono previste turnazioni rispetto all'undici base, seppur mister Sardo non rinuncerà a big come Sacco, Gibilaro e Di Mari. Un eventuale cartellino contro il Dego, l'avversario di domenica prossima, porterebbe alla squalifica contro l'Ospedaletti, motivo per cui tutti i tre i giocatori dovrebbero scendere in campo nel match in programma alle 20:30.

A dirigerlo sarà Tameo, della sezione di Albenga.