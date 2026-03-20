Podismo | A Loano è tutto pronto per la WalRivieraWalk Marina

Domenica 22 marzo 2026 alle ore 10.00 in Marina di Loano, partirà la seconda WalkRivieraWalk Marina, una Camminata di Gruppo, organizzata dall'Asd RunRivieraRun in collaborazione con Marina di Loano, WalkRivieraWalk Academy, Pilates in Marina, Scuola Italiana del Cammino, Polo Formativo Universitario Officina H di Ivrea e Insunica, Associazione per gli Insediamenti Universitari e l'alta Formazione nel Canavese.

Si camminerà in una Camminata libera aperta a tutti lungo il percorso della Marina Classic, percorrendo 7,5 km. (chi desidera mpuò anche fare 5 km. e sarà seguito dai nostri Pacer), : senza vincitori, senza l'assillo del tempo, senza cronometro e senza limiti di età.

Partenza dallo Studio Pilates in Marina con gruppo capitanato dalla Coach Walkers&Fitness dell'Asd RunRivieraRun Azzurra Toffanello con i Pacers de La Casa degli Angels che accompagneranno tutti fino al traguardo, in una domenica mattina di benessere e divertimento, le parole cardini del Progetto WalkRivieraWalk Marina.

Una volta al mese, aumentando la distanza (la prossima, il 26 aprile sarà di 10 km.), la WalkRivieraWalk Marina, in una domenica mattina, porterà tutti i Walkers a camminare per la distanza preferita, senza limiti e in assoluta libertà di tempo e chilometri, in un percorso di magia e bellezza tra il mare e le barche di una location strepitosa come la Marina di Loano.

Iscrizioni Camminata dalle 9.30 alle 10 in Pilates in Marina sul Lungomare Nazario Sauro 12, all’interno della Marina di Loano.

Costo camminata € 10 con parte quota destinata per il Progetto Charity Angels dell'Asd RunRivieraRun 2026 e possibilità di iscriversi, chiaramente senza obbligo, a La Casa degli Angels RunRivieraRun. Il costo resterà invariato anche nei prossimi appuntamenti, nonostante la crescita, per chi lo desidera, del chilometraggio. Una Marina di Loano che diventerà, quindi, nel tempo, la location ideale per camminare lontano dal traffico e in un percorso senza pari, già oggi, comunque, campo di allenamento naturale per tanti Runners e Walkers.

Si potrà partecipare con: certificato medico agonistico oppure non agonistico oppure firmando una manleva da compilare direttamente in zona segreteria Domenica 22 marzo.

Per Informazioni: info@runrivierarun.it o Tel. 320.9081465 Seguiteci su www.asdrunrivierarun.com