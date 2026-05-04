Podismo | Luceto Classic: Matteo Sereno e Marcello Ferraro trionfano al Albisola, soprende la giovane Luisa Curti

E’ Matteo Sereno il vincitore dell’edizione 2026 della Luceto Classic, che ancora una volta ha portato tantissimi corridori a vivere un 1° Maggio diverso dal solito ad Albisola Superiore (SV). Bellissima la prova del portacolori del GDS Valtanaro che in 52’49” è riuscito a guadagnare un buon margine nella parte finale della corsa ligure, allestita su 11 km per un dislivello di 500 metri.

Sereno ha chiuso con un vantaggio di 18” su Matteo Cesano (Boves Run), mentre al terzo posto ha chiuso Corrado Ramorino (Gruppo Città di Genova) che ha chiuso a 31” esattamente come Lorenzo Murachelli (Barnes Trail and Road). Sotto il minuto di distacco anche Samuele Rittano (Boves Run) quinto a 58” davanti allo specialista argentino, ma da anni trapiantato in Italia Pablo Barnes (Barnes Trail and Road) a 1’13”.

Vittoria fra le donne per Marcella Ferraro (Pod.Savonese) che in 1h09’13” ha fatto il vuoto alle sue spalle. Seconda posizione per Carolina Bruzzi (Sisport SSD) a 2’00”, terza posizione per Maria Laura Ester Bianchi (Runsmile) a 3’09”. Fuori dal podio Chiara Basso (Boives Run) a 5’06” e Annalisa Fagnoni a 6’03”.

Oltre 200 i classificati, ma ad essi vanno aggiunti i tanti presenti alle prove di contorno, ad esempio la gara per Under 16 sempre su 11 km nella quale sono emersi Lisa Curti (Team Marguareis) in 1h03’47” e Leonardo Antonini (Barnes Trail and Road) in 1h04’39”.

La manifestazione del C.R.C.S. Luceto, che ha goduto del Patrocinio del Comune di Albisola Superiore si conferma un riferimento per il podismo ligure. Un grazie ai tanti volontari sparsi sul percorso per garantire il successo dell’evento, che ha trovato la sua formula vincente concentrandosi sul bellissimo tracciato di 11 km.