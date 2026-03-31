Polisportiva del Finale | il Kung Fu Touei Chou si tinge d'argento a Lecco

Domenica 29 Marzo la Scuola Kung Fu Touei Chou Finale Ligure, Sezione della Polisportiva del finale A.S.D., ha partecipato al 11° Trofeo di Arti Marziali MERAVIGLIATEVI di Lecco.

La gara, di stampo Internazionale, ha ospitato atleti da diversi paesi Europei, tra cui Spagna ed Estonia, che si sono confrontati sul ring per combattimenti di Kung Fu tradizionale, Sanda e armi gommate (Bing Dao).

La scuola finalese si è distinta grazie ai risultati conquistati da due dei suoi atleti:

– Giulio Cecchini, ottiene due argenti, uno nel combattimento tradizionale e uno nella sfida internazionale di Bing Dao;

– Jacopo Baglietto ottiene un argento nel combattimento tradizionale e un 4° posto in classifica nella gara di Bing Dao.

Una immensa soddisfazione per il Maestro Roberto Civallero e per l’istruttore Nicola John Olin, che hanno partecipato in qualità di arbitri della competizione.

Il prossimo appuntamento per cui la scuola marziale finalese si sta allenando, è la competizione che si svolgerà ad aprile a Ferno (Varese). Quello del Trofeo Internazionale Città di Ferno è un appuntamento ormai fisso per gli atleti finalesi che si allenano con passione e dedizione in questa disciplina orientale.

“Gli agonisti del gruppo finalese stanno aumentando grazie al lavoro sinergico e costante di tutti gli istruttori e del Maestro Civallero” fanno sapere dalla Sezione Kung. Il Maestro Roberto Civallero insegna magistralmente Kung Fu sul territorio sin dal 1991, grazie alla sua lunga collaborazione con la Polisportiva del Finale.