Sembrava tutto apparecchiato per l'approdo di Alberto Corradi alla Genova Calcio. I tam tam sul possibile matrimonio in biancorosso per l'ex tecnico dell'Arenzano si rincorrevano infatti ormai da un mese, ma la conferma di Fabio Carletti al "Ferrando" ha sancito lo stop all'operazione.

Ora sembra essere il Campomorone Sant'Olcese la squadra più accreditata a vedere Corradi sedere sulla panchina biancoblu, in attesa di possibili sviluppi ufficiali nell'arco dei prossimi giorni