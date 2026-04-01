Atletica | Boissano Spring da record: oltre 1.100 atleti e risultati di alto livello

Quest’anno anche il meteo dà una mano e “Boissano Spring”, evento ormai tradizionale di apertura outdoor per l’atletica ligure-piemontese e non solo, mantiene pienamente le attese: partecipazione record con oltre 1.100 atleti/gara e risultati tecnici di assoluto rilievo.

Si parte con la sessione riservata ai giovanissimi della categoria esordienti: oltre 50 bambini si cimentano nelle tre prove previste, concludendo con entusiasmo le loro attività.



LANCIO DEL MARTELLO: BIG IN EVIDENZA

Poi spazio ai martelli.

Marco Lingua (Atl-Etica Impresa Sociale) dimostra di non aver perso né la grinta agonistica né la qualità tecnica e si aggiudica la gara con un miglior lancio di 62.16. Alle sue spalle, buon esordio stagionale per Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena), che arriva a 56.41.

La gara juniores è di altissimo livello: Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) raggiunge i 63.01, miglior misura italiana del 2026. Ottima anche la prova del genovese Tommaso Mondello (CUS Genova), che chiude con 59.62.

Tra gli allievi si impone Achille Gregorio Ventura (Team Atletico Mercurio Novara) con un notevole 51.84.

In campo femminile non sono da meno: Ilaria Marasso (CUS Genova) arriva a 54.98, precedendo Sandra Mbiokwu (SAFAtletica Piemonte), 48.70, e Ilaria Cavanna (Atletica Arcobaleno), in crescita con 48.32.



CORSE FEMMINILI: SFIDE E CRONO DI VALORE

Passando alle corse, si parte dal settore femminile.

Nei 150 metri grande prova di Giorgia Castiglione (Atletica Spezia Duferco), giovane talento della velocità, che si impone con l’ottimo 18.07, seppur con vento leggermente oltre i limiti (+2.03).

I 300 metri, validi per il 2° Trofeo Roberto Munerol, regalano un confronto serrato tra le protagoniste annunciate: vince Giuditta Ponsicchi (Alba Docilia) in 40.08, davanti a Elena Irbetti (Atletica Spezia Duferco), 40.19, e Camilla Rebora (CUS Genova), 40.47.

Bella gara anche nei 1000 metri, con il successo della spezzina Matilde Cocchi in 3.01.17. Alle sue spalle Irene Sinesi (Arcobaleno), 3.01.69, e Alessia Laura (Arcobaleno), 3.04.92.

Da segnalare la straordinaria prestazione di Emanuela Massa (Cambiaso Risso Running Team), che ferma il cronometro a 3.30.05, nuova miglior prestazione italiana all time nella categoria SF60.

Chiude il settore femminile il buon 38.86 nel lancio del disco di Chiara Sora (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter).



CORSE MASCHILI E MASTER: RISULTATI DI SPESSORE

In campo maschile, nei 150 metri manca forse il picco assoluto, ma ben 11 atleti scendono sotto i 17 secondi. A vincere è Junior Igene (Spezia Marathon DLF) in 16.04, davanti a Matteo Tomaino (Atletica Spezia Duferco) e Lorenzo Ceraulo (Battaglio CUS Torino).

Ceraulo si riscatta nei 300 metri, vincendo in 35.67. Secondo Giovanni Traverso (Atletica Spezia Duferco), terzo Gabriele Balleri (Atletica Arcobaleno).

Nei 1000 metri successo di Wogene Fabrizi (Foce Sanremo) in 2.31.45, davanti ad Andrea Bossi (CUS Genova) e Nicolò Reghin (Atletica Arcobaleno).

Arriva anche qui una grande prestazione dal mondo master: Giuseppe Lombardo (Maratoneti Genovesi), categoria M70, chiude in 3.17.06, nuovo primato italiano all time.



GIOVANI PROMESSE IN EVIDENZA

Lo spazio non consente di approfondire tutti i risultati delle categorie giovanili, ma spiccano alcune prestazioni di grande interesse.

Tra i cadetti, Stefano Canepa (Atletica Varazze) si mette in luce con una doppietta: 9.12 sugli 80 metri (+0.6) e 36.82 sui 300.

Tra le cadette, Valentina Faga (CUS Genova) vince i 300 in 41.04 e corre gli 80 in 10.31 (vento favorevole), cedendo però il successo alla piemontese Matilde Borgarelli (Atletica Rivoli), prima in 10.22.



ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONI

Grande soddisfazione per gli organizzatori, guidati da Atletica Arcobaleno Savona e Atletica Boissano Team. Fondamentale il supporto del Comitato Regionale Ligure e del GGG Liguria, oltre alla collaborazione della PA Croce di Malta Boissano e della Protezione Civile di Boissano e Toirano.

L’evento, patrocinato dal Comune di Boissano e dai Comuni coinvolti nell’accordo di gestione, è stato realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Agostino De Mari.