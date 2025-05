Atletica. Val Lerrone protagonista in Romania: atleti in crescita e legami internazionali

Trasferta in Romania per l’Atletica Val Lerrone, che ha partecipato alla 29ª edizione del Memorial Cluj Napoca, svoltasi in occasione della Giornata Mondiale dell’Atletica, portando a casa una medaglia d’argento e una di bronzo con Celeste Secchi e Anna Giribaldi rispettivamente. Celeste Secchi 2ª nel giavellotto (400g) con la misura di 26.70 m e Anna Giribaldi 3ª nel salto in lungo con 4.70 m. Un’ulteriore soddisfazione per le due atlete, a pochi giorni dai piazzamenti ai regionali.

La trasferta in Romania ha offerto ai ragazzi dell’Atletica Val Lerrone la possibilità di allenarsi per quattro giorni nel moderno e attrezzato centro sportivo dell’Arena Cluj Napoca, ospiti della società di atletica U Cluj Napoca (Universitatea Cluj-Napoca), dove era tesserata e si è formata il tecnico AVL Adina Navradi, che ha fatto parte della Nazionale di Atletica della Romania, conquistando tredici titoli nazionali e diversi a livello europeo, prima di laurearsi e diventare professoressa di educazione fisica e sport.

Gli atleti della Val Lerrone sono stati calorosamente accolti nell’arena dai tecnici della società, l’allenatrice professoressa Melintia Macelaru (che ha seguito la formazione di Adina) e dal professore Ioan Macelaru, presidente della Asociatia Judeteana de Atletism Cluj. Entrambi hanno seguito gli allenamenti degli atleti italiani.

Si parla già di un gemellaggio fra società e della possibilità che da Cluj arrivino atleti di valore per partecipare a competizioni organizzate dalla Val Lerrone.

L’esperienza ha permesso agli atleti dell’Atletica Val Lerrone di allenarsi in impianti sportivi all’avanguardia e godere degli eccellenti servizi e dei parchi pubblici cittadini, oltre che vivere un viaggio culturale in Romania, nel corso del quale hanno visitato le attrattive turistiche della Transilvania.

“Mi complimento con tutti i ragazzi che hanno affrontato la pista di Cluj Napoca con grande determinazione – ha dichiarato Adina Navradi –. Era il mio sogno portare una selezione di atleti al Memorial, tributare un omaggio ai miei storici allenatori che mi hanno aiutato a conquistare tanti titoli e che ancora oggi mettono la loro lunga esperienza al servizio degli atleti.

L’amore per l’atletica, il rigore e quanto appreso nei miei allenamenti giovanili e con le successive esperienze in società sportive italiane, l’ho portato nell’Atletica Val Lerrone e, insieme al presidente Andrea Verna, crediamo molto in questo tipo di esperienze, all’estero e in Italia.

Lo sport ha un linguaggio internazionale e può essere conoscenza e cultura oltre che culto del bel gesto atletico, dell’impegno come ingrediente del successo, inteso come miglioramento personale e non solo come conquista del podio”.

Il gruppo di atleti in trasferta era formato, oltre che da Anna Giribaldi e Celeste Secchi, anche da Giulio Randone, Shanti Duchini, Daniele Luison, accompagnati da Emma Baradel e Althea Secchi, già campionessa nazionale di lotta libera femminile. Il direttivo AVL era rappresentato dalla consigliera Monica Napoletano, che ha condiviso sui social tutte le fasi della trasferta.

L’atmosfera agonistica di Cluj Napoca ha visto gli atleti collezionare personali.

Risultati gara:

Celeste Secchi: in pista anche nei 200 m fa il personale con il tempo di 31"75 pb.

Anna Giribaldi: nei 200 m fa il personale con il tempo di 27"81.

Shanti Duchini: nei 100 m è 3ª nella sua serie con 13"19 pb e percorre i 200 m in 27"24 pb.

Daniele Luison: personale nei 100 m con 13"71 e nei 200 m con 27"64.

Giulio Randone: 6° negli 800 m con 2'20"17 pb.

Un mix di sport e cultura che avrà un futuro.

“Ci hanno proposto un gemellaggio e sarebbe davvero bello ricambiare l’accoglienza nella nostra Liguria, e in particolare nella nostra Val Lerrone, ora che Villanova d’Albenga ha una pista di atletica nuova e la nostra vallata ospita manifestazioni sportive e di cross molto apprezzate e organizzate con la FIDAL – ha dichiarato il presidente Andrea Verna –. A piccoli passi, con determinazione, si può andare lontano, in ogni senso.

Grazie ai ragazzi, agli accompagnatori e ai genitori che hanno creduto in questa trasferta, che auspichiamo sia la prima di tante altre”.

L’Atletica Val Lerrone ringrazia quanti hanno collaborato alla buona riuscita della trasferta con i loro servizi e disponibilità verso gli atleti.

“Sono tutti ex atleti e felici di aiutarci – ha dichiarato Adina Navradi –. Grazie di cuore a Sergiu Dascal per il mezzo per gli spostamenti e Sorin Pop per l’organizzazione del soggiorno nell'albergo Panorama Business In”.