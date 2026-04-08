Quiliano celebra lo sport senza barriere: tornano i Multisport Inclusive Games

Una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e alla condivisione. Venerdì 17 aprile il Palasport di Quiliano ospiterà una nuova edizione dei Multisport Inclusive Games, l’iniziativa promossa grazie all’impegno congiunto dell’ASD La Rosa dei Venti, del Lions Club Vado Ligure - Quiliano “Vada Sabatia” e della BCC Alpi Marittime.

L’evento, che negli anni ha saputo coinvolgere un pubblico sempre più ampio, rappresenta un appuntamento significativo per il territorio e per il movimento sportivo paralimpico. L’obiettivo è chiaro: dimostrare concretamente come lo sport possa diventare uno strumento potente di inclusione sociale, capace di unire persone con abilità diverse in un’unica grande esperienza di partecipazione.

A partire dalle ore 9 del mattino, atleti, famiglie, studenti e semplici curiosi potranno assistere e prendere parte a diverse discipline multisport pensate per ogni livello di abilità. Non mancheranno dimostrazioni pratiche, prove aperte al pubblico e momenti di incontro con sportivi e volontari, in un clima di entusiasmo e collaborazione.

"Lo sport è un linguaggio universale che abbatte ogni barriera", sottolineano gli organizzatori, che vedono nei Multisport Inclusive Games non solo un evento sportivo, ma un’occasione educativa e sociale per promuovere valori come il rispetto, la solidarietà e l’integrazione.

La manifestazione si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione sul tema dell’inclusività, coinvolgendo associazioni, istituzioni e realtà del volontariato locale. Un lavoro di rete che punta a rendere il territorio sempre più attento alle esigenze di tutti i cittadini, senza distinzione.