Albenga | Addio al decano dei giornalisti sportivi ingauni, è morto Willy Olivero

Il mondo sportivo ingauno perde una delle sue voci più riconoscibili e appassionate.

È scomparso questa mattina, all’età di 65 anni, Guglielmo Olivero.

“Willy” era stato tra le prime firme di Svsport.it sin dalla nascita del portale nel settembre 2011, collaborando con la nostra redazione fino al 2015. Grande appassionato di ciclismo, era al contempo capace di valorizzare ogni talento sportivo del territorio.

Nel corso della sua carriera aveva legato il proprio nome a La Stampa e al Secolo XIX, mentre negli ultimi anni aveva avviato una collaborazione con L’Okkio, senza dimenticare Radio Savona International e L'Eco dello Sport

Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze da parte della redazione di Svsport.it.



