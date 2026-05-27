Riabilitazione, terza età e sport: un tecnico ortopedico a disposizione nella Farmacia Saettone

Non solo farmacia e laboratori, ma anche un reparto di Ortopedia e Sanitaria per ampliare i servizi offerti dalla Farmacia Saettone.

A lato dell'ingresso principale della Farmacia Saettone, in via Paleocapa 147/r a Savona, si trova il reparto che offre assistenza qualificata e propone la vendita e il noleggio di dispositivi, avvalendosi della consulenza dedicata di un Tecnico Ortopedico.

I servizi ortopedici e sanitari principali includono la vendita di presidi come busti, tutori, ginocchiere, calze medicali e calzature ortopediche, oltre al noleggio di letti ortopedici, carrozzine, dispositivi e apparecchi medicali per la magnetoterapia, CPAP e pressoterapia.

Il tecnico ortopedico in sede fornisce consulenze dedicate per la scelta mirata del prodotto, offrendo all’occorrenza anche il servizio a domicilio.

"I nostri servizi sono pensati per tutti: dallo sportivo che necessita di tutori specifici per il recupero e per le proprie performance, fino alle persone in età avanzata che hanno bisogno di comfort, sicurezza e autonomia nella vita quotidiana - spiega il dottor Piana - Offriamo una vasta disponibilità delle migliori marche presenti sul mercato per garantire sempre prodotti affidabili e all'avanguardia. Mettiamo a disposizione, inoltre, un servizio completo di noleggio e vendita di apparecchiature e dispositivi medici".

"Uno dei nostri punti di forza - conclude - è la progettazione e realizzazione di ortesi e calzature su misura, per rispondere a ogni tipo di esigenza richiesta da chi si affida alla nostra struttura".

L’ortopedia della Farmacia Saettone è convenzionata con ASL e INAIL e garantisce l’espletamento di tutte le pratiche afferenti, assicurando un servizio affidabile e puntuale.