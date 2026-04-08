Scherma, Leon Pancaldo | A Chiavari due medaglie e altrettanti pass per i Campionati Nazionali

Sabato 28 e domenica 29 marzo la Scuola di Scherma Leon Pancaldo del maestro Sergio Nasoni, sezione della Polisportiva del Finale, ha preso parte a Chiavari alle prove di qualificazione Gold Giovani e Assoluti.

La spedizione ligure si è conclusa con un bilancio positivo: un argento, un bronzo e due pass per il Campionato Nazionale di Riccione.

Nella giornata di sabato, nella prova di qualificazione Gold Giovani, Letizia Bragato ha disputato un’ottima gara, vincendo quattro dei sei incontri nei gironi e proseguendo il proprio cammino con tre successi negli assalti a eliminazione diretta. L’atleta ha raggiunto la finale, dove si è arresa per sole tre stoccate, conquistando così un meritato secondo posto.

Domenica, nella prova di qualificazione Gold Assoluti, Matteo Vinai, classe 2011, è stato protagonista di una prestazione di alto livello, con cinque vittorie su sei nei gironi e altre tre affermazioni nella fase a eliminazione diretta. Il suo percorso si è fermato in semifinale, risultato che gli è valso il terzo gradino del podio e il pass per la fase nazionale del campionato Gold.

Alle prove di qualificazione per il Campionato Italiano, in programma a Riccione a fine mese, la Scuola di Scherma Leon Pancaldo sarà rappresentata da tre atleti: Letizia Bragato per la categoria Gold Giovani, Matteo Vinai per la categoria Gold Assoluti e Giovanni Pozzoli, già qualificato a Chiavari lo scorso 7 marzo nella categoria Silver Cadetti.