Stelle nello Sport | Ecco tutti gli eventi che animeranno il Porto Antico

Al fianco di Porto Antico di Genova spa, Stelle nello Sport è pronta a scendere in campo dal 22 al 24 maggio nella ventiduesima edizione della Festa dello Sport. Numerosi gli eventi, attività e incontri ideati per coniugare sport, educazione e solidarietà.

Dopo i primi cinque mesi di attività nelle scuole, con numeri da record come gli 11285 partecipanti al concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, e al fianco del mondo sportivo, Stelle nello Sport, il progetto promosso con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, in partnership con Fondazione Carige, Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Sport e Salute, Coni e Cip Liguria, è pronto per tre giorni di full immersion sportiva.



OLIMPIADE DELLE SCUOLE

L'apertura della Festa dello Sport di venerdì 22 maggio sarà dedicata ai più giovani con l'Olimpiade delle Scuole, che coinvolgerà 2300 studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado in un percorso sportivo articolato in 55 aree di gioco. Saranno tutti quanti premiati con una medaglia firmata Coni in occasione della cerimonia d’apertura della Festa dello Sport (ore 12:30).



"EDUCARE" ALLO SPORT

Nel cuore della Festa dello Sport (sul Piazzale Mandraccio) ci sarà la tradizionale area allestita da Stelle nello Sport con il supporto di Fondazione Carige. Saranno presenti istruttori e “Stelle” di varie discipline: Ginnastica, Taekwondo, Danza, Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Arti Orientali, Savate, Gym Boxe, Scherma e sport inclusivo Special Olympics. Occasioni importanti per avvicinare tanti giovani allo Sport e ai suoi valori.



L’ENERGIA CHE ACCENDE LO SPORT

Appuntamento alla Festa anche per il progetto realizzato da Stelle nello Sport con il supporto di Iren luce gas e servizi, lanciato con i testimonial Gabriele Lanza, Andrea Modica e Luigi Massone. Tanti gadget per i ragazzi che giocheranno presso lo stand con i laboratori Edu-Iren. Ben 19 le discipline sportive rappresentate su tutto il territorio ligure: particolare attenzione allo sport inclusivo e alle realtà che promuovono l’attività sportiva per persone con disabilità, grazie al sostegno al Trofeo Zita Peratti dedicato ai ragazzi con sindrome di Down, alle attività di Free Sport, associazione impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso numerosi eventi e corsi multidisciplinari, tra cui ciclismo e corsa, e al Circolo Tennis e Sport Educativo Zizzini che promuove il tennis in carrozzina a Loano. La partnership tra Iren luce gas e servizi e Stelle nello Sport è radicata nel territorio con attenzione alle realtà sportive locali. Un impegno che comprende, tra gli altri, manifestazioni come la Festa dello Sport, il Meeting Arcobaleno di atletica di Celle Ligure e il Trofeo “Città di Rapallo”, oltre al sostegno continuativo alle attività giovanili di numerose associazioni sportive liguri. Un percorso condiviso che conferma la volontà di investire nello sport come strumento di benessere, inclusione e sviluppo sostenibile per il territorio.



LOTTERIA DELLE STELLE PER LA GIGI GHIROTTI

Nello stand di Stelle nello Sport e in occasione dei principali eventi della Festa dello Sport, i volontari della Fondazione Gigi Ghirotti raccoglieranno fondi con la Lotteria che permetterà a un fortunato partecipante della Festa di vincere una Crociera per 2 persone nel Mediterraneo a bordo di MSC World Europa (costo del biglietto: 5 euro) e donando gustosi dolci Panarello.



OLD STAR GAME

Il grande basket giovanile si prepara a “conquistare” il Porto Antico di Genova. Venerdì ci sarà l’attesissimo “Old Star Game”, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della palla a spicchi e dello sport giovanile. Il cuore pulsante del pomeriggio sarà l’evento speciale “Piterpol Cup”, un torneo interamente riservato ai ragazzi Under 15. Sul playground della Festa dello Sport si sfideranno le giovani leve nate negli anni 2011, 2012 e 2013, dando vita a una giornata di sport all’insegna del divertimento, della sana competizione e della condivisione.



IL BELLO DELLO SPORT

Sabato (ore 11) ritorna l’appuntamento in Piazza delle Feste con le premiazioni dei protagonisti del Concorso scolastico (ben 11.285 elaborati in gara) con la partecipazione di alcune stelle sportive: Andrea Modica, Kiri English Hawke, Davide Mumolo, Iris Menchini e Aurora Bado sono pronti a premiare i 79 studenti vincitori insieme alle scuole partecipanti più numerose (IC Sampierdarena per le elementari e IC Bertani per le medie).



FESTA DELLA GINNASTICA CON LE GEMELLE D’AMATO

Sabato pomeriggio spettacolare sotto il tendone di Piazza delle Feste. Si parte alle ore 14 con lo show dell’Auxilium Day per proseguire alle 16,30 con la Festa della Ginnastica promossa dal Comitato ligure della FGI. Ospiti d’onore le gemelle Asia e Alice d’Amato insieme al campione Stefano Patron.



LA NOVITA’ K-Pop

La novità dell’edizione 2026 sarà la serata di sabato: dalle 20, il Palco Mandraccio ospiterà i Campioni del K-Pop europeo per uno spettacolo musicale e coreografico senza precedenti.



LO SPORT INTEGRATO

Domenica 24 maggio, dalle 10 alle 13, appuntamento a Piazzale Mandraccio con la prima tappa di un circuito di Calcio Integrato proposto da BIC Genova in collaborazione con Stelle nello Sport. L’evento è dedicato a ragazzi di tutte le abilità in campo per una mattinata di gioco e divertimento con il supporto del progetto Orientamenti. Attenzione anche al Basket Integrato, stesso giorno e stessa ora, con la palla a spicchi pronta a volare ed esser spedita a canestro sul campo allestito in piazza Caricamento.



27 ANNI DI “STELLE NELLO SPORT” – LO SHOW SUL PALCO

Appuntamento alle ore 12:30 di domenica sul palco della Festa dello Sport per applaudire le esibizioni di Lanterna Taekwondo, Bic Genova, K pop, Arti’s, Audax Quinto, Officina dell’Arte, Santa Sabina, Andrea Doria, Vita e Salsation Party. Presente Francesco Bocciardo. Sotto il tendone (a partire dalle ore 14) le esibizioni di Pattinaggio e Danza Sportiva a cura di FISR e FIDESM Liguria.



SOSTENIBILITA’

Grazie alla collaborazione con Amiu e Corepla, i visitatori della Festa dello Sport potranno partecipare a un "derby della sostenibilità", scoprendo come la plastica riciclata possa trasformarsi nelle maglie ufficiali di Genoa e Sampdoria.



27° GALÀ DELLE STELLE: CHE SPETTACOLO!

Alla Sala Grecale del Porto Antico sono stati consegnati giovedì scorso gli Oscar di Stelle nello Sport alle eccellenze sportive al termine di un lungo percorso di votazione contraddistinto da quasi 150.000 voti. Ovazioni per i testimonial Valentina Rodini, Luca Bigi e Francesco Bocciardo. Una serata di solidarietà, con il ricavato interamente donato alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS ed esibizioni spettacolari firmate Groovies, Fresh’n Clean, Andrea Doria e PGS Auxilium Genova.



SPECIALE ONLINE

Stelle nello Sport dedica a tutte le attività e gli eventi della Festa dello Sport approfondimenti e focus dedicati nel seguente speciale online www.stellenellosport.com/news-fds.



A SUPPORTO DELLO SPORT

Stelle nello Sport mette a disposizione del mondo sportivo una serie di canali di promozione molto importanti. Ogni settimana tutti gli sport della Liguria sono protagonisti nel Magazine Tv in onda su Primocanale. Al mondo sportivo ligure dedica anche l’Annuario ligure dello Sport, preziosa vetrina giunta alla 19° edizione, fondamentale strumento di lavoro per giornalisti, dirigenti e operatori dello sport (in uscita a giugno). Ogni giorno viene pubblicata la Newsletter ligure dello Sport con notizie, eventi e approfondimenti su tutte le discipline sportive praticate in Liguria, grazie al quotidiano online www.liguriasport.com. Un canale speciale è stato dedicato allo sport che include con il sito www.sportabilityliguria.it e la Newsletter SportAbility inviata ogni venerdì. Sul sito www.stellenellosport.com e sui social ogni giorno vengono pubblicati gli aggiornamenti su eventi, incontri e attività dedicati al mondo sportivo ligure e agli appassionati di sport. Sui social sono oltre 40.000 fans e followers.