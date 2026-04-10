THEBS amplia il concetto di lusso online con una proposta completa e autentica

In questo scenario, THEBS si distingue come una realtà italiana unica, capace di offrire una visione completa del lusso contemporaneo, grazie a una selezione che nasce dall’esperienza delle boutique indipendenti.

Un catalogo internazionale tra maison iconiche e nuove firme

L’assortimento della piattaforma supera oggi i 60.000 articoli e raccoglie oltre 800 brand internazionali, costruendo una proposta ampia ma ordinata. Maison come Burberry, Golden Goose, Valentino Garavani, Versace e Dolce & Gabbana convivono con designer emergenti scelti per qualità progettuale e affidabilità produttiva.

La varietà non si traduce in dispersione: ogni inserimento risponde a criteri di coerenza e valore, offrendo al cliente una panoramica autorevole del fashion contemporaneo.

Donna e uomo: una proposta che copre ogni esigenza di stile

La sezione femminile si sviluppa attraverso capispalla sartoriali, blazer, accessori iconici e una selezione articolata di borse e scarpe premium. Sneakers, décolleté, sandali, mocassini e stivaletti costruiscono un guardaroba versatile, adatto sia alla quotidianità sia alle occasioni speciali.

All’interno della proposta trovano spazio anche gli abiti da cocktail, inseriti in modo naturale accanto ad altre soluzioni dedicate agli eventi e ai momenti in cui eleganza e riconoscibilità diventano essenziali.

Parallelamente, il comparto maschile propone cappotti dal taglio contemporaneo, giacche strutturate, maglieria premium, pantaloni e una linea di calzature che include sneakers di fascia alta, derby classiche, mocassini e stivali in pelle.

Il valore della rete di boutique

Alla base di THEBS c’è la visione di Camera Buyer Italia, associazione che riunisce alcune tra le più autorevoli boutique multibrand europee. È proprio questa origine a rendere la piattaforma diversa dai marketplace tradizionali.

Oltre 100 boutique indipendenti partecipano alla costruzione dell’offerta, trasferendo online il patrimonio di competenze maturato nel retail fisico. La tecnologia diventa così uno strumento al servizio della curatela, mantenendo centrale il ruolo dei buyer e la ricchezza delle identità stilistiche.

Autenticità certificata e servizi globali

Uno dei punti di forza del brand è la sicurezza dell’acquisto. Ogni articolo è accompagnato dal sigillo The Best Shops®, certificazione riservata esclusivamente alle boutique affiliate a Camera Buyer Italia, che garantisce provenienza verificata e autenticità.

La vocazione internazionale della piattaforma completa il posizionamento del brand. Disponibile in sette lingue e attiva in oltre 80 Paesi, THEBS offre pagamenti protetti, spedizioni rapide tramite corrieri specializzati e possibilità di reso entro 14 giorni.

Grazie a questa combinazione di profondità di catalogo, cultura della boutique e affidabilità operativa, THEBS continua a consolidare il proprio ruolo come autentico punto di riferimento del lusso digitale europeo.













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