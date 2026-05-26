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Calcio | 26 maggio 2026, 19:39

Calcio | Cisano. Salvezza e ritiro per Mattia Garofalo: "In tribuna ho visto tanti squali, molti ingauni avevano la maglia granata addosso..." (VIDEO)

Calcio | Cisano. Salvezza e ritiro per Mattia Garofalo: &quot;In tribuna ho visto tanti squali, molti ingauni avevano la maglia granata addosso...&quot; (VIDEO)

Il Cisano ha centrato una salvezza, aggiudicandosi la finale playout in casa del Borghetto. Al termine di una battaglia tesissima, no sono mancate le parole cariche di emozione e orgoglio del centrocampista Mattia Garofalo, subentrato nel primo tempo e risultato decisivo insieme ad Antonelli per ribaltare il match.
A 41 anni, e dopo ben 38 anni vissuti sui campi di calcio, il mediano del Cisano ha analizzato  la prestazione della squadra, non senza togliersi dei bei sassolini, annunciando ufficialmente – e senza alcun ripensamento – il suo addio definitivo al calcio giocato.

Eric Parodi

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