Il Cisano ha centrato una salvezza, aggiudicandosi la finale playout in casa del Borghetto. Al termine di una battaglia tesissima, no sono mancate le parole cariche di emozione e orgoglio del centrocampista Mattia Garofalo, subentrato nel primo tempo e risultato decisivo insieme ad Antonelli per ribaltare il match.
A 41 anni, e dopo ben 38 anni vissuti sui campi di calcio, il mediano del Cisano ha analizzato la prestazione della squadra, non senza togliersi dei bei sassolini, annunciando ufficialmente – e senza alcun ripensamento – il suo addio definitivo al calcio giocato.
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Calcio | 26 maggio 2026, 19:39
Calcio | Cisano. Salvezza e ritiro per Mattia Garofalo: "In tribuna ho visto tanti squali, molti ingauni avevano la maglia granata addosso..." (VIDEO)
Il Cisano ha centrato una salvezza, aggiudicandosi la finale playout in casa del Borghetto. Al termine di una battaglia tesissima, no sono mancate le parole cariche di emozione e orgoglio del centrocampista Mattia Garofalo, subentrato nel primo tempo e risultato decisivo insieme ad Antonelli per ribaltare il match.
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