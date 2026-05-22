Calcio | Sfuma la coppa per il Lavagna 2.0, levantini sconfitti a testa alta: "E' stata una partita a scacchi, l'episodio è stato favorevole alla Virtus" (VIDEO)

C'è grande amarezza, ma anche l'assoluta consapevolezza di aver dato tutto, nelle parole di mister Tuccio al termine della finalissima di Coppa Liguria. Sul neutro di Noli, il suo Lavagna 2.0 si è dovuto arrendere di misura (1-0) alla Virtus Sanremese, in un match equilibrato e vibrante, deciso soltanto da una prodezza balistica nella ripresa che ha rotto un equilibrio fino a quel momento perfetto.

"Sapevamo di affrontare una corazzata e che sarebbe stata una partita a scacchi, decisa dai dettagli. C'è rammarico perché nel primo tempo siamo riusciti a ribattere colpo su colpo e l'equilibrio era evidente. Purtroppo, in queste finali secche, un singolo episodio o una grande giocata individuale possono fare la differenza, e oggi è andata così".