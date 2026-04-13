Kickboxing | I Dragons brillano a Borghetto: medaglie e crescita nel ricordo di Cico Zerbini

Una giornata di sport, emozioni e valori al palasport “Ugo Magnetto”, dove si è disputata una competizione di kickboxing, K1 e boxe dedicata alla memoria del campione mondiale Cico Zerbini.

Protagonisti dell’evento i giovani atleti del team The Dragons, realtà con sede ad Albenga all’interno della palestra Cross Gym Albenga Reborn, che hanno saputo distinguersi sia per i risultati che per l’atteggiamento sul ring e sul tatami. Il gruppo, guidato dal maestro Dragos Zubco, ha conquistato un bottino importante: 5 ori e 3 argenti.

Oltre ai risultati, a colpire è stata la crescita dei ragazzi, sempre più consapevoli e determinati. Disciplina, rispetto e coraggio sono i pilastri del lavoro svolto in palestra, come sottolineato dallo stesso Zubco: “I bambini sono il nostro futuro e dobbiamo investire su di loro. Attraverso la kickboxing imparano ad affrontare le difficoltà e a costruire un carattere forte”.

Sul campo si sono messi in evidenza Andrea Raimondo, Dante Rizza, Enea Paliotto, Marie Sannazzari, Matteo Boccone, Raila Shametaj, Emanuele Farruku e Lorenzo Distilo, protagonisti di incontri intensi e combattuti.

L’attenzione ora si sposta sul prossimo appuntamento: la Coppa Italia, in programma domenica 31 maggio al Palazzetto dello Sport di Genova, a Manesseno. I Dragons continuano il loro percorso con l’obiettivo di confermarsi e migliorarsi ancora.

Perché, come dimostrato anche questa volta, il lavoro quotidiano in palestra trova sempre la sua ricompensa sul ring.