Celle Ligure | Riqualificazione per i parcheggi dal Palazzetto e per il parco delle ex Colonie: intervento da 1 milione e 400mila euro

Sono stati approvati dalla giunta comunale di Celle i due progetti presentati dalla società Punta dell'Olmo come oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione dell'ex colonie Bergamasche.

Le progettazioni riguardano gli interventi per sistemare il verde nella parte a monte degli ex padiglioni e la creazione di un parcheggio pubblico.

L'intervento prevede la cura della parte forestale per valorizzare e riqualificare il verde con la finalità di mettere in sicurezza l'area per rendere fruibile il bene pubblico anche grazie ad interventi per la percorribilità e la sicurezza. Inoltre sarà implementata la fruibilità collegando l'area con le altre aree già sistemate a verde attraverso la realizzazione di un elemento di collegamento e verrà inoltre separata l’area dal resto della proprietà privata.

Le lavorazioni prevedono quindi la manutenzione e implementazione del verde con la pulizia e il taglio selettivo solo dove necessario e la sistemazione di nuove piante; l'adeguamento dei percorsi interni con la manutenzione o il rifacimento delle pavimentazioni esistenti; la dotazione di parapetti in ferro lungo i percorsi; la chiusura con una recinzione su tutto il perimetro, definitiva dove possibile e provvisoria nei lati dove il verde pubblico sarà implementato in futuro; la sistemazione dei bordi dei percorsi lato monte con la realizzazione di opere di contenimento a terra; la realizzazione di un camminamento sopraelevato in ferro; il posizionamento di attrezzature e arredi (cestini per la raccolta dei rifiuti e cartellonistica).

I nuovi stalli per le auto saranno invece creati nei pressi del Palazzetto dello Sport. Verrà realizzato quindi un sistema di smaltimento delle acque piovane della strada e del parcheggio, sarà illuminata l'area, create delle protezioni dei margini della viabilità e del parcheggio con la realizzazione di cordoli e barriere e saranno realizzate la pavimentazione stradale e la segnaletica stradale.

Per gli interventi sono stati stimati in totale 1 milione e 442mila euro (1 milione e 142mila per il verde e 300mila euro per il parcheggio).