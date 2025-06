Calcio, Savona. Accordo ok con la Polisportiva Quiliano, gli Striscioni si alleneranno al Picasso

E' stata sancita ieri sera, con i calici levati al cielo, la partnership tra il Savona e la Polisportiva Quiliano.

Com'era già filtrato nelle scorse settimane, gli allenamenti della squadra di mister Cola si svolgeranno nella cornice dello stadio "Picasso" (per le gare interne appare definito l'approdo al Chittolina di Vado ndr).

A confermarlo è il presidente della Polisportiva, Aureliano Pastorelli:



"E' stata una bella serata, dove abbiamo avuto modo di interagire con una società seria e che ha ben chiare le prospettive del proprio futuro. Da presidente della Polisportiva mi ha fatto particolarmente piacere vedere come i rapporti tra i quadri tecnici biancoblu e del Quiliano & Valleggia siano subito stati cordiali e partecipi, motivo per il quale non vi saranno reciproche difficoltà a livello di orari.

Le due prime squadre si alleneranno in finestre diverse e anche l'attività del settore giovanile del Q&V è stata pienamente preservato.

L'accordo di fatto è stato trovato, non resta che metterlo nero su bianco".