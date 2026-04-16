Giudice Sportivo | Eccellenza. Millesimo e Pietra Ligure dovranno rinunciare a Gadau e Gasco

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 12/04/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 12/04/2026: CARCARESE - ARENZANO FOOTBALL CLUB
Il GS
• Visto il referto arbitrale della gara in questione da cui risulta che la gara è stata sospesa al 36' minuto di gioco del primo tempo con il risultato di 0 a 0, a causa di un malore al ddg che gli impediva di proseguire la direzione della stessa;
• Al momento dell'interruzione il pallone era in gioco in possesso della squadra ARENZANO davanti alla panchina ospite (circa 10 metri dalla linea perimetrale). La squadra Arenzano F.C. attaccava in direzione degli spogliatoi, la squadra Carcarese attaccava in direzione del parcheggio.
• Il calcio d'inizio è stato battuto dalla società Carcarese.
P.Q.M. Dispone:
• La continuazione della gara in questione in data da destinarsi, a partire dal minuto della sospensione e con ripresa di gioco correlata alla situazione in essere al momento della sospensione stessa.
• Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg fino al momento del la sospensione della gara in questione.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
• MONTEFORTE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
• GALLOTTI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
• MONTEMAGNO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
• GADAU GIOVANNI (MILLESIMO CALCIO)
• Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
• GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
• GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
• LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
• MANTERO DANIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
• IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
• VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
• FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
• MERMINA ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
• DELPINO EMANUELE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
• DALL ASTA NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
• COLANTONIO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
• NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
• ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
• BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
• DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
• PRETI MATTEO (BUSALLA CALCIO)
• BACIGALUPO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
• MASI TOMMASO (FEZZANESE)
• TAVAROLI EMANUELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
• INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VI INFR)
• STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
• REVELLO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
• GALLO VALERIO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
AMMONIZIONE (III INFR)
• CAPPELLARI TOMMASO (MILLESIMO CALCIO)
• NACCI ANDREA GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)
• PEROVIC STEFAN (MILLESIMO CALCIO)
• PRUDENTE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
• ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
• NDIAYE SERIGNE MOUSTAP (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (II INFR)
• LOBASCIO GIULIANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
• PASTORINO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
• MUKAJ LUIS (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
• BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
• CIRRINCIONE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
• FALCONE ALESSANDRO (SPORTING TAGGIA SANREMO)
• PIROZZI JORDI (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
• OTTONELLO NICOLO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
• DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)